Татаринович: на каждый вложенный бюджетный рубль должна быть отдача

После назначения Владислав Татаринович пообщался с журналистами. Один из ключевых вопросов: с каких шагов новый министр планирует начать работу.

Владислав Татаринович, министр финансов Беларуси:

Первая задача, которая была поставлена главой государства, – организовать работу коллектива с точки зрения соблюдения одинаковых подходов по формированию и исполнению бюджета. Неважно, на каком уровне – республиканском, областном, базовом. Поставлена задача готовить коллектив к постоянной, каждодневной работе по продолжению финансовой стабильности в стране.

Вторая, не менее важная задача – обеспечение эффективного и, самое главное, обоснованного расходования бюджетных средств. На каждый вложенный бюджетный рубль должна быть отдача в виде соответствующих активов, результатов, и желательно, чтобы этот бюджетный рубль капитализировался через конкретный результат, которой почувствует каждый наш человек.

Новый министр отметил, что значительный объем работы уже выполнен: утверждены республиканский и местные бюджеты на текущий год, внесены изменения в налоговое законодательство. Все ключевые решения приняты, сейчас идет активная фаза их реализации.