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Татаринович: на каждый вложенный бюджетный рубль должна быть отдача

22 января 2026 13:37
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Александр Лукашенко 22 января принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко назначил нового посла Беларуси в России и министра финансов.

После назначения Владислав Татаринович пообщался с журналистами. Один из ключевых вопросов: с каких шагов новый министр планирует начать работу.

Татаринович: на каждый вложенный бюджетный рубль должна быть отдача-2

Владислав Татаринович, министр финансов Беларуси:
Первая задача, которая была поставлена главой государства, – организовать работу коллектива с точки зрения соблюдения одинаковых подходов по формированию и исполнению бюджета. Неважно, на каком уровне – республиканском, областном, базовом. Поставлена задача готовить коллектив к постоянной, каждодневной работе по продолжению финансовой стабильности в стране.

Вторая, не менее важная задача – обеспечение эффективного и, самое главное, обоснованного расходования бюджетных средств. На каждый вложенный бюджетный рубль должна быть отдача в виде соответствующих активов, результатов, и желательно, чтобы этот бюджетный рубль капитализировался через конкретный результат, которой почувствует каждый наш человек.

Новый министр отметил, что значительный объем работы уже выполнен: утверждены республиканский и местные бюджеты на текущий год, внесены изменения в налоговое законодательство. Все ключевые решения приняты, сейчас идет активная фаза их реализации.

# Владислав Татаринович # Министерство финансов Республики Беларусь # Отставки и назначения в Беларуси

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