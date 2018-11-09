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В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга

09 ноября 2018 12:59
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Новости Беларуси. Мемориальную композицию в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга, 9 ноября открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга-1

В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга-3

Открытие приурочили ко Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, который традиционно отмечается 10 ноября.

Памятный знак установили во дворе комплекса зданий Минской областной милиции. Таким образом здесь почтили память коллег, погибших на службе. В церемонии открытия мемориала приняли участие ветераны милиции, родные и близкие погибших.

В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга-6

Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Ничто не проходит бесследно. Каждый подвиг сотрудника органов внутренних дел положен в копилку общей государственной безопасности.

Сегодня в Министерстве уделяется особое внимание, конечно, исторической памяти и истории нашего ведомства, поскольку мы понимаем: без истории нет будущего.

В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга-9

Василий Дылевич, ветеран Великой Отечественной войны:
Это почет, уважение и слава и прошлого, и будущего.

В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга-12

В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга-14

В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга-16

В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга-18

В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга-20

# Памятники Минска # общество # Фотофакт

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