В Минске открыли мемориал в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга

Новости Беларуси. Мемориальную композицию в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга, 9 ноября открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Мемориальную композицию в память о милиционерах, погибших при исполнении служебного долга, 9 ноября открыли в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Открытие приурочили ко Дню чествования ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск МВД, который традиционно отмечается 10 ноября.
Памятный знак установили во дворе комплекса зданий Минской областной милиции. Таким образом здесь почтили память коллег, погибших на службе. В церемонии открытия мемориала приняли участие ветераны милиции, родные и близкие погибших.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Беларуси:
Ничто не проходит бесследно. Каждый подвиг сотрудника органов внутренних дел положен в копилку общей государственной безопасности.
Сегодня в Министерстве уделяется особое внимание, конечно, исторической памяти и истории нашего ведомства, поскольку мы понимаем: без истории нет будущего.
Василий Дылевич, ветеран Великой Отечественной войны:
Это почет, уважение и слава и прошлого, и будущего.