ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом
Новости Беларуси. Беларусь по-прежнему остается во власти тумана.
Беларусь окутало плотное облако тумана. Синоптики обещают туман, мокрый снег и гололёд на выходные
Синоптики обещают, что на большей части территории страны он сохранится на протяжении дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Работники МЧС в круглосуточном режиме ведут мониторинг обстановки в связи с сильными туманами, которые отмечаются на большей части территории нашей страны.
Несмотря на то что в настоящее время инцидентов и каких-либо чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, обстановка продолжает оставаться достаточно сложной. Видимость, особенно на трассах, небольшая. Соответственно, основные факторы риска – вероятность дорожно-транспортных происшествий с серьезными последствиями из-за несоблюдения дистанции водителями в таких сложных погодных условиях.
Видимость на дорогах местами не превышает 100 метров. По этой причине Минск утром 9 ноября остановился в пробках.
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В таких погодных условиях водителям и пешеходам Госавтоинспекторы советуют быть предельно осторожными на дороге, автомобилистам – отложить на время дальние поездки.
Ирина Сапунова, официальный представитель УГАИ Миноблисполкома:
Мы рекомендуем автовладельцам двигаться с особой осторожностью, не нарушать скоростной режим, соблюдать правила обгона, держать максимальную дистанцию до впереди идущего автотранспорта.
В ближайшие дни ситуацию на дорогах помимо тумана усложнит и гололед. Его прогнозируют на утро 10 ноября по востоку Беларуси.