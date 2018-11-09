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ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом

09 ноября 2018 11:18
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Новости Беларуси. Беларусь по-прежнему остается во власти тумана.

Беларусь окутало плотное облако тумана. Синоптики обещают туман, мокрый снег и гололёд на выходные

Синоптики обещают, что на большей части территории страны он сохранится на протяжении дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом-1

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:
Работники МЧС в круглосуточном режиме ведут мониторинг обстановки в связи с сильными туманами, которые отмечаются на большей части территории нашей страны.

Несмотря на то что в настоящее время инцидентов и каких-либо чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, обстановка продолжает оставаться достаточно сложной. Видимость, особенно на трассах, небольшая. Соответственно, основные факторы риска – вероятность дорожно-транспортных происшествий с серьезными последствиями из-за несоблюдения дистанции водителями в таких сложных погодных условиях.

ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом-4

ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом-6

ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом-8

ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом-10

ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом-12

Видимость на дорогах местами не превышает 100 метров. По этой причине Минск утром 9 ноября остановился в пробках.

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В таких погодных условиях водителям и пешеходам Госавтоинспекторы советуют быть предельно осторожными на дороге, автомобилистам – отложить на время дальние поездки.

ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом-15

Ирина Сапунова, официальный представитель УГАИ Миноблисполкома:
Мы рекомендуем автовладельцам двигаться с особой осторожностью, не нарушать скоростной режим, соблюдать правила обгона, держать максимальную дистанцию до впереди идущего автотранспорта.

В ближайшие дни ситуацию на дорогах помимо тумана усложнит и гололед. Его прогнозируют на утро 10 ноября по востоку Беларуси.

ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом-18

ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом-20

# Погода в Беларуси # общество # Виталий Новицкий # Ирина Сапунова # Фотофакт

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