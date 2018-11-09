ГАИ и МЧС предупреждают о сложной обстановке на дорогах Беларуси в связи с туманом

Новости Беларуси. Беларусь по-прежнему остается во власти тумана. Беларусь окутало плотное облако тумана. Синоптики обещают туман, мокрый снег и гололёд на выходные Синоптики обещают, что на большей части территории страны он сохранится на протяжении дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виталий Новицкий, официальный представитель МЧС Беларуси:

Работники МЧС в круглосуточном режиме ведут мониторинг обстановки в связи с сильными туманами, которые отмечаются на большей части территории нашей страны. Несмотря на то что в настоящее время инцидентов и каких-либо чрезвычайных ситуаций не зафиксировано, обстановка продолжает оставаться достаточно сложной. Видимость, особенно на трассах, небольшая. Соответственно, основные факторы риска – вероятность дорожно-транспортных происшествий с серьезными последствиями из-за несоблюдения дистанции водителями в таких сложных погодных условиях.

Видимость на дорогах местами не превышает 100 метров. По этой причине Минск утром 9 ноября остановился в пробках. Школьный автобус и погрузчик столкнулись в Вороновском районе В Витебске на пешеходном переходе была сбита женщина В таких погодных условиях водителям и пешеходам Госавтоинспекторы советуют быть предельно осторожными на дороге, автомобилистам – отложить на время дальние поездки.