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«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ

09 ноября 2018 12:45
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Новости Беларуси. Перспективы вступления Беларуси в ВТО и будущее этой организации 9 ноября обсуждали в Белгосуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ -1

«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ -3

Заместитель генерального директора Всемирной торговой организации встретился со студентами факультета международных отношений. Он прочел лекцию, затронул вопросы важности сохранения и совершенствования многосторонней торговой системы и будущего реформирования ВТО. А после студенты и преподаватели смогли задать интересующие их вопросы.

«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ -6

Ответы на вопросы о возможных векторах развития нашей политики, во вступление в ВТО. Возможно, какие-то новые рычаги появятся. Также узнать о возможностях после вступления в ВТО, возможно, на более расширенных условиях.

«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ -9

Беларусь – это полноценная часть мирового сообщества. Я считаю, что наша страна должна соответствовать основным векторам развития. Как Беларуси будет полезно членство в ВТО, так и ВТО будет получать определенные преимущества от Беларуси в своем составе.

«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ -12

Алан Вулф, заместитель генерального директора ВТО:
Для меня важно встретиться именно с молодежью, со студентами. Они станут будущим Беларуси, элитой страны. Именно молодежь будет дальше развивать торговлю. Именно они будут работать с теми реформами, которые мы проведем, используя технологии, которые сейчас стремительно развиваются.

«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ -15

Алан Вулф впервые с визитом в нашей стране. Накануне он провел переговоры с вице-премьером Александром Турчиным и представителями ряда министерств. Основной вопрос – скорейшее присоединение Беларуси ко Всемирной торговой организации.

Беларусь подтвердила намерение вступить в ВТО

# Студенты # общество # Фотофакт

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