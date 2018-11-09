«Для меня важно встретиться именно с молодёжью». Алан Вулф провёл встречу со студентами БГУ

Новости Беларуси. Перспективы вступления Беларуси в ВТО и будущее этой организации 9 ноября обсуждали в Белгосуниверситете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель генерального директора Всемирной торговой организации встретился со студентами факультета международных отношений. Он прочел лекцию, затронул вопросы важности сохранения и совершенствования многосторонней торговой системы и будущего реформирования ВТО. А после студенты и преподаватели смогли задать интересующие их вопросы.

Ответы на вопросы о возможных векторах развития нашей политики, во вступление в ВТО. Возможно, какие-то новые рычаги появятся. Также узнать о возможностях после вступления в ВТО, возможно, на более расширенных условиях.

Беларусь – это полноценная часть мирового сообщества. Я считаю, что наша страна должна соответствовать основным векторам развития. Как Беларуси будет полезно членство в ВТО, так и ВТО будет получать определенные преимущества от Беларуси в своем составе.

Алан Вулф, заместитель генерального директора ВТО:

Для меня важно встретиться именно с молодежью, со студентами. Они станут будущим Беларуси, элитой страны. Именно молодежь будет дальше развивать торговлю. Именно они будут работать с теми реформами, которые мы проведем, используя технологии, которые сейчас стремительно развиваются.