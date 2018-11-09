«Мы покажем первого машиниста минского метро». Что ещё уникального можно узнать из второй серии «Тайн Беларуси»?

Вадим Щеглов, первый заместитель генерального директора телеканала «Столичное телевидение»: Самый главный отзыв для телевизионщиков – это доли телесмотрения. Первый показ был успешным, судя по тем данным, которые мы имеем, общая доля проекта является средней долей канала, даже немножко выше. Также проект пользуется популярностью в Интернете. Как сегодня мне рассказала дирекция интернет-вещания, проект, в общей сложности, прочитало 14 тысяч, посмотрело тоже несколько тысяч человек и эти просмотры продолжают набираться.

О чём второй выпуск «Тайн Беларуси»?

Вадим Щеглов:

Эта серия посвящена истории строительства и эксплуатации Минского метрополитена. Это самый массовый вид транспорта в столице, несколько миллионов человек перевозит. Тем не менее, много секретов и тайн во время его строительства было. Ходили слухи, что из-за проблем финансирования в Кремле было принято решение отменить строительство. Вот ветераны вспомнят те времена, мы покажем первого машиниста, чей состав прошел по минской подземке. Расскажем, какие сложности возникали при строительстве Минского метрополитена, потому что были грунтовые воды, 4 станции у нас в воде, как говорят специалисты. Раскроем секреты и покажем. Это достаточно редкие кадры, поскольку сам процесс согласования съёмок, это режимный объект, и со службой безопасности Минского метрополитена мы вели долгие переговоры, нашли взаимопонимание и зрители уже сегодня увидят вторую серию документального цикла.