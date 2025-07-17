Медведев предложил после атаки ЦАХАЛ по Сирии подумать, кто настоящий террорист

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, комментируя израильские удары по Дамаску, подверг сомнению позицию Запада, ранее признавшего сирийские власти «хорошими» и снявшего с них санкции. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что сам Израиль теперь называет эти силы террористами из-за насилия над друзами.

«Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» – сказал он.

Медведев ответил на риторический вопрос о том, кого на самом деле можно считать террористами, упомянув о действиях Вашингтона, Тель-Авива и Дамаска, подчеркивая, что все они вовлечены в акты насилия и вооруженные конфликты.