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Медведев предложил после атаки ЦАХАЛ по Сирии подумать, кто настоящий террорист

17 июля 2025 08:08
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Медведев предложил после атаки ЦАХАЛ по Сирии подумать, кто настоящий террорист-0

Заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев, комментируя израильские удары по Дамаску, подверг сомнению позицию Запада, ранее признавшего сирийские власти «хорошими» и снявшего с них санкции. Об этом пишет РИА Новости.

Он заметил, что сам Израиль теперь называет эти силы террористами из-за насилия над друзами.

«Сегодня Израиль разбомбил Генштаб и Президентский дворец в Дамаске, объявив новые власти террористами из-за расправ над друзами. Кто же тогда настоящий террорист?» – сказал он.

Медведев ответил на риторический вопрос о том, кого на самом деле можно считать террористами, упомянув о действиях Вашингтона, Тель-Авива и Дамаска, подчеркивая, что все они вовлечены в акты насилия и вооруженные конфликты.

Фото: kremlin.ru

# Международная политика

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