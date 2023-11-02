«Вся страна должна учиться». Уникальный образовательный центр для медработников открыли в Минске

Новости Беларуси. Оттачивать мастерство и учиться проводить сложнейшие операции без риска для жизни и здоровья пациентов смогут белорусские врачи. 2 ноября в Минске открыли Республиканский центр профессиональной аттестации и симуляционного обучения медработников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уникальный объект для системы отечественного здравоохранения. Клиника состоит из нескольких модулей: неотложная помощь и интенсивная терапия, хирургия, отделение ультразвуковой диагностики и не только. Всего в центре установлено порядка 180 единиц симуляционного оборудования высокого уровня реалистичности. Финансирование на строительство медучреждения на первоначальном этапе выделили международные организации, однако завершали объект за счет средств республиканского бюджета.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Какое отношение имеет здоровье и какие-то гуманистические ценности к политической ситуации? Это та же история повторяется, как со спортом и всем остальным. Но мы уже к этому привыкли, просто констатируем. Конечно, мы не могли оставить наше оборудование без расходных материалов. Мы нашли пути.

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:

Президент обратил наше внимание, что наряду с тем, что доводится, и особенно в сельской местности приводится в порядок материально-техническая база, чтобы мы не замкнулись на этой ситуации. Основная задача – чтобы был персонал. И чтобы он был квалифицированным. Вся страна должна учиться, и вся страна учится. Наша задача – чтобы половина врачей как минимум была вовлечена ежегодно в те или иные формы последипломной подготовки. Наша задача – чтобы это было не формально, не на бумаге, а как раз практико-ориентированным.