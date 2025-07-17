90 стран – белорусские школьники привезли четыре награды с Международной химической олимпиады

Есть снова повод для гордости. Белорусские школьники привезли четыре награды с Международной химической олимпиады в Объединенных Арабских Эмиратах. О достижениях и планах мы поговорим прямо сейчас с нашими гостями. В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Александр Зураев, декан химического факультета БГУ, кандидат химических наук и Андрей Ефремов, учащийся Могилевского государственного областного лицея № 1. Илья Нечаев, ведущий:

Расскажите, как проходила олимпиада? Сколько там участников было? Как туда попасть?

Андрей Ефремов, учащийся Могилевского государственного областного лицея № 1:

Олимпиада проходила в два тура – практический и теоретический. Принимали участие участники из 90 стран. Около 360 учащихся. Для того, чтобы попасть, конкретно в Республике Беларусь нужно было пройти отбор, который проходил после заключительного этапа республиканской олимпиады. Четыре человека с отбора были взяты на олимпиаду. Юрий Царев, ведущий:

Вообще, Арабские Эмираты – это родина математики и других точных наук в свое время. Наверняка не просто там. Конкуренция очень высока.

Александр Зураев, декан химического факультета БГУ, кандидат химических наук:

Вы знаете, Арабские Эмираты: в принципе, в 2025 году, в нынешней ситуации – это просто площадка для проведения олимпиады. То есть это очередная страна, которая выбирается организационным комитетом, скажем так, олимпиады. С участием в голосовании по поводы выбора следующей страны – представители всех стран, в том числе и нашей. В 2024 году мы голосовали, в общем-то за то, чтобы эта олимпиада прошла в Арабских Эмиратах. Александра Каштанова, ведущая:

Как ты подружился с химией? Как готовился к олимпиаде? Как, вообще, решил, что готов представлять страну на этом мероприятии?