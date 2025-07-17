Трамп намерен ввести пошлины против 150 стран

Американский президент Дональд Трамп заявил о планах ввести пошлины в размере 10-15% на импорт товаров из 150 некрупных стран. Пока что решение о точной ставке не принято. Об этом пишет ТАСС.

Со 2 апреля уже действуют пошлины на продукцию из 185 стран: с 5 апреля – универсальные в размере 10 %, с 9 апреля – индивидуальные. В то же время американская администрация объявила 90-дневную паузу в отношении некоторых ответных тарифов для проведения торговых консультаций.

В конце июня Трамп заявил, что в ближайшее время страны, с которыми не будут заключены индивидуальные соглашения, будут оповещены о новых торговых условиях. Меры должны вступить в силу 1 августа, а сроки переговоров могут быть продлены для отдельных стран.