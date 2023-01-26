«Перенимается передовой опыт». Гулевич о лётно-тактическом учении Беларуси и России

Новости Беларуси. Напряженная военно-политическая обстановка вокруг Беларуси вынуждает принимать дополнительные меры по защите наших рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошедшем 23 января совещании Президент впервые утвердил решение на защиту госграницы в воздушном пространстве.

Вторую неделю в Беларуси продолжается совместное летно-тактическое учение сил Союзного государства. Военнослужащие двух стран отработали вопросы авиационного обеспечения региональной группировки войск – это ведение разведки с воздуха, вычисление координат базирования условного неприятеля, спасательные операции. Также экипажи выполнили задачи по уничтожению объектов противника, элементы беспарашютного десантирования.

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:

В рамках учений перенимается передовой опыт, который касается построения летного порядка авиационных групп, выполняющих задачи, чтобы их выполнение было наиболее эффективно и безопасно для летчиков.

Самое главное, что можно наблюдать, – это взаимодействие в рамках передачи информации с последующим выполнением задач. То есть одни производят разведку объектов, вторые выполняют задачи по их поражению, третьи осуществляют их прикрытие и при необходимости выполняют поисково-спасательные работы.