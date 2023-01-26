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«Перенимается передовой опыт». Гулевич о лётно-тактическом учении Беларуси и России

26 января 2023 10:41
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Новости Беларуси. Напряженная военно-политическая обстановка вокруг Беларуси вынуждает принимать дополнительные меры по защите наших рубежей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На прошедшем 23 января совещании Президент впервые утвердил решение на защиту госграницы в воздушном пространстве.

Уровень подготовки наших авиаторов высок, а опыт ближайших партнеров поможет овладеть дополнительными навыками и отточить мастерство.

«Перенимается передовой опыт». Гулевич о лётно-тактическом учении Беларуси и России-1

Вторую неделю в Беларуси продолжается совместное летно-тактическое учение сил Союзного государства. Военнослужащие двух стран отработали вопросы авиационного обеспечения региональной группировки войск – это ведение разведки с воздуха, вычисление координат базирования условного неприятеля, спасательные операции. Также экипажи выполнили задачи по уничтожению объектов противника, элементы беспарашютного десантирования.

«Перенимается передовой опыт». Гулевич о лётно-тактическом учении Беларуси и России-4

Виктор Гулевич, начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Беларуси:
В рамках учений перенимается передовой опыт, который касается построения летного порядка авиационных групп, выполняющих задачи, чтобы их выполнение было наиболее эффективно и безопасно для летчиков.

Самое главное, что можно наблюдать, – это взаимодействие в рамках передачи информации с последующим выполнением задач. То есть одни производят разведку объектов, вторые выполняют задачи по их поражению, третьи осуществляют их прикрытие и при необходимости выполняют поисково-спасательные работы.

«Перенимается передовой опыт». Гулевич о лётно-тактическом учении Беларуси и России-7

Авиаторы Беларуси и России уже перешли ко второму этапу летно-тактического учения – активным действиям в небе и на местности. В ходе первого военнослужащие отработали вопросы планирования применения авиации. Продлятся совместные маневры до конца месяца.

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# Военные учения # общество # Александр Лукашенко # Виктор Гулевич # Фотофакт

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