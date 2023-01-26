Как избежать утечки информации? В Беларуси впервые прошёл форум, приуроченный ко Дню защиты персональных данных

Новости Беларуси. Современные вызовы, поиск оптимальных решений и обмен опытом. Международный форум, приуроченный ко Дню защиты персональных данных, впервые состоялся в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Вопросу сохранности информации в нашей стране уделяется особое внимание. Статья, в которой подробно изложены условия защиты персональных данных и их безопасного использования, появилась даже в обновленной Конституции. Прописать эти нормы и правила в Основном законе – необходимость, продиктованная временем.

26 января вопросы технической и криптографической защиты персональных данных, подготовки специалистов и проблемы трансграничной передачи в формате открытой дискуссии обсудили участники форума. К масштабной дискуссии присоединились и зарубежные партнеры. Специалисты из России, Кыргызстана, Сербии и Армении в формате онлайн поделились лучшими практиками.

Андрей Гаев, директор Национального центра защиты персональных данных Беларуси:

Очень важно найти разумный баланс интересов между организациями, которым персональные данные нужны для своей работы, и гражданами, чьи данные используются. То есть жизнь не должна остановиться, ни в коем случае не призвана это сделать – как раз наоборот, поскольку все больше и больше наших явлений, процессов в жизни переходит в цифровую сферу, очень важно найти этот баланс. Несомненно, будет усилено контрольное направление деятельности в текущем году, в плановом порядке увеличено количество проверок вдвое. Жизнь показывает, к сожалению, что практически еженедельно фиксируются утечки персональных данных. Это происходит не только на территории Республики Беларусь, но и на территории иных государств.

Также в рамках форума отметили победителей конкурса на лучшую работу в сфере защиты персональных данных. Среди награжденных – студенты и практикующие юристы.