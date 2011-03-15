В Минске открылась выставка фотографа Антуана Гонена, посвященная природе и архитектуре Франции

В творческих работах горизонты то сливаются с Эйфелевой башней, то уходят зигзагами в рапсовые поля. Графические пейзажи – результат восьмилетней работы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Денис Барсуков, директор галереи «Университет культуры»:
Безусловно, для тех, кто любит Францию, это большой подарок. Но выставка больше впечатляет мастерством автора. Он мастер фотографий.
Михаил Гарус, фотограф:
Автор проделал большую работу, имел то самое фотографическое видение, вкус. И все получилось.