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В Минске открылась выставка фотографа Антуана Гонена, посвященная природе и архитектуре Франции

15 марта 2011 19:30
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Серия работ, которую автор назвал «Горизонты», выставлена в галерее «Университет культуры».

В творческих работах горизонты то сливаются с Эйфелевой башней, то уходят зигзагами в рапсовые поля. Графические пейзажи – результат восьмилетней работы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Барсуков, директор галереи «Университет культуры»:
Безусловно, для тех, кто любит Францию, это большой подарок. Но выставка больше впечатляет мастерством автора. Он мастер фотографий.

Михаил Гарус, фотограф:
Автор проделал большую работу, имел то самое фотографическое видение, вкус. И все получилось.

Фотографии

Фотография

Фотография

Фотография

# общество # Выставки # Фотофакт

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