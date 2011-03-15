В Минске открылась выставка фотографа Антуана Гонена, посвященная природе и архитектуре Франции

Серия работ, которую автор назвал «Горизонты», выставлена в галерее «Университет культуры».

В творческих работах горизонты то сливаются с Эйфелевой башней, то уходят зигзагами в рапсовые поля. Графические пейзажи – результат восьмилетней работы, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Денис Барсуков, директор галереи «Университет культуры»:

Безусловно, для тех, кто любит Францию, это большой подарок. Но выставка больше впечатляет мастерством автора. Он мастер фотографий.

Михаил Гарус, фотограф:

Автор проделал большую работу, имел то самое фотографическое видение, вкус. И все получилось.