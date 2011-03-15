В Минске задержали таксиста-альфонса

31-летний водитель службы извоза сделал обольщение дополнительным источником дохода.

Мошенник присматривался к состоятельным клиенткам и старался расположить их к себе. Затем обманным путем выманивал деньги. Жертвами пикапера стали 12 женщин. А самый крупный заем превысил 1 миллион 200 тысяч. Всего же от действий мошенника пострадали 17 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анна Чиж-Литош, пресс-офицер Партизанского РУВД:

Мужчина уже ранее был дважды судим по статье «Мошенничество». Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по ст. 209 ч. 3 «Мошенничество в особо крупном размере». Ему грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества.