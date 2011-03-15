В Могилеве освоили выпуск нового поколения двигателей для атомных электростанций

Ими уже заинтересовались в России. А с началом строительства собственной АЭС разработка будет востребована и в Беларуси.

Электродвигатели в Могилеве выпускают уже более полувека. От бытовых, в несколько килограммов, до неподъемных промышленных. После развала Союза место под солнцем на рынке электродвигателей приходилось завоевывать ценой, качеством и широким ассортиментом продукции.

Сегодня белорусские производители выпускают детали для атомных электростанций. Последний образец – результат долгих разработок специалистов предприятия – универсальный двигатель.

Дмитрий Балашов, заместитель главного инженера по новой технике завода:

За небольшим исключением, он может эксплуатироваться в условиях общепромышленных, взрывозащищенных и на атомной станции. Это все определяется уже заказом. При небольших переделках и испытаниях мы можем его применять при различных условиях эксплуатации.

На сегодняшний день основным заказчиком этих двигателей является Россия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Тульские конструкторы разработали специальный электропривод, который в совокупности с белорусским ноу-хау образует так называемый «интеллектуальный» механизм. Незаменимая вещь на АЭС. Он может действовать в автономном режиме. Его мощность и конструкция позволяют адаптироваться даже к изменениям условий внешней среды.

Двигатели для АЭС производят еще на заводах России и Украины. Вот только заказчики все чаще предпочитает продукцию из Беларуси. Здесь и качество гарантируют на 100%, и с поставками не подведут. Когда речь идет о строительстве атомной электростанции, недочетов быть просто не может.

Владимир Бутолин, начальник технического управления завода:

В связи с большими требованиями по качеству и надежности данных двигателей, наше предприятие постоянно модернизируется. Покупаем высокоточное оборудование, которое нам сейчас позволяет успешно конкурировать на рынке двигателей для атомных электростанций.

Сегодня на заводе ежемесячно с конвейера сходит более 35 тысяч двигателей различных типов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И это при том, что наша продукция в три раза дешевле. Многие белорусские детали используются при строительстве АЭС в Индии, Болгарии и Китае.

За сравнительно короткие сроки наши производители сумели существенно расширить географию своих поставок, а теперь пришло время поработать и в Беларуси. Ведь здесь, на первой белорусской атомной электростанции, по подсчетам специалистов, только для работы одного реактора понадобится, по меньшей мере, 2,5 тысячи таких современных двигателей.