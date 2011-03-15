Конституция Республики Беларусь – один из немногих документов в мире, где так подробно расписаны права и свободы граждан

Основной закон страны был принят Парламентом 17 лет назад. Документ открыл новый этап в политическом и социально-экономическом развитии страны. Именно в Конституции закреплены права и свободы граждан.
Фолианты «золотого фонда» Национальной библиотеки – настоящая историческая ценность. К примеру, мини-издание Конституции БССР от 37-го года – особый объект изучения правоведов. Вышло всего 50 экземпляров.
Но еще в XVI веке на нашей земле работал свод гражданских законов, который считался наиболее совершенным в Европе того времени.
Алла Шевцова, заведующий отделением кафедры ЮНЕСКО юридического факультета БГУ, доцент:
Некоторые идеи были предложены Львом Сапегой в развитие. Это некоторые элементы правового государства, социально-ориентированного. И с принципами разделения властей их тоже можно связать.
В любой стране Конституция – вершина правовой пирамиды. А основной белорусский Закон называют еще и уникальным. Он не только истинно народный (изменения белорусами вносились на референдумах), но еще и один из немногих в мире, где так подробно расписаны права и свободы граждан, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Петр Миклашевич, председатель Конституционного суда Республики Беларусь:
Стабильность Конституции – важнейшее условие стабильности экономического, социального и политического положения в стране. Важнейшей задачей является действенный механизм по обеспечению прав и свобод граждан.
По сути, это руководство по созданию идеального государства, где высшей ценностью провозглашен человек. Было проведено широкое народное обсуждение, с учетом международного опыта подготовлен проект.
Алла Шевцова, заведующий отделением кафедры ЮНЕСКО юридического факультета БГУ, доцент:
Если сравнивать Западную, Восточную Европу и Центральную, только Германия может похвастаться тем, как она закрепила права и свободы. Франция, к примеру, фрагментарно закрепляет.
Наша Конституция закрепила во втором разделе права и свободы. Он, фактически, полностью дублирует положения международного билля по правам человека.
Знают ли белорусы основной Закон страны, мы решили спросить на улицах Минска. Первую строчку Конституции вспомнили не многие. Цитировала в основном молодежь.
Зато свои права, закрепленные в Конституции, знал почти каждый и вне зависимости от возраста, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Жители Минска:
Свобода личности, равенство.
Право на жилье.
Право на труд, на отдых, на образование.
Да практически на все.
Но даже те, кто не вспомнил что конкретно прописано в Законе, с уверенностью заявили: знать Конституцию не просто нужно, а даже полезно. Ведь это не декларация наших прав и свобод, а инструмент по их защите.