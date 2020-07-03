Коронавирус в Беларуси. Что известно к 3 июля

Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 3 июля закончили лечение от COVID-19 и выписаны из больниц 49 909 пациентов.

По информации Минздрава, опубликованной в Telegram-канале, в республике инфекция подтверждена у 62 997 человек. На территории страны умерли 412 пациентов с хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусом.

В Беларуси проведено 1 043 876 тестов на COVID-19.