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Коронавирус в Беларуси. Что известно к 3 июля

03 июля 2020 13:58
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Новости Беларуси. В Беларуси по состоянию на 3 июля закончили лечение от COVID-19 и выписаны из больниц 49 909 пациентов.

По информации Минздрава, опубликованной в Telegram-канале, в республике инфекция подтверждена у 62 997 человек. На территории страны умерли 412 пациентов с хроническими заболеваниями, которые были отягощены коронавирусом.

В Беларуси проведено 1 043 876 тестов на COVID-19.

Кстати, в Гродно недавно начал работать модуль для бесконтактной сдачи анализа на коронавирус. Платный анализ проводится тем, кто хочет съездить в другую страну (здесь подробности).

# Коронавирус # общество

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