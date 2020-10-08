«Агроном должен обязательно находиться в поле». Студент из Марьиной Горки занял третье место на WorldSkills 2020
Новости Беларуси. Студент из Минской области стал бронзовым призером конкурса профессионального мастерства WorldSkills 2020 в номинации «Агрономия». Арсений Сафонов из Марьиногорского аграрно-технического колледжа на соревнованиях представлял весь центральный регион, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
На заключительном этапе участникам надо было точно определить состав почвы, назвать виды семян и сорняков, а также сделать анализ минеральных удобрений.
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До первого места Арсению не хватило менее двух очков – на столько в финальном зачете его обогнал победитель. В свою очередь от остальных конкурсантов парень оторвался более чем на 15 очков.
Арсений Сафонов, студент Марьиногорского аграрно-технического колледжа им. В. Е. Лобанка:
Это растения, которых может кто-то и не видел, они нечасто встречаются у нас в Беларуси: семена может какие-то не такие, видоизмененные немножко, много новых культур, которые были введены. Если бы не мои преподаватели, которые это все объясняли мне в течение всех этих трех лет, ничего бы не получилось. И теории, и практики равносильно мы получаем, учимся выращивать хлеб. Агроном должен обязательно находиться в поле, он ежедневно выезжает туда, наблюдает за посевами, чтобы определять их состояние и, чтобы рассчитывать на какой-то урожай.
Учащиеся из Марьиной Горки регулярно становятся призерами крупных соревнований. Местный колледж – один из немногих в стране, где основная часть обучения проходит не в аудиториях, а в мастерских. В результате из стен учреждения выходят профессионалы. Сейчас в колледже идет приемная кампания на заочную форму по двум очень востребованным специальностям. Подавать документы можно до конца осени.