Ремонт улично-дорожной сети в Минске закончат до 15 октября

Новости Беларуси. Ремонт улично-дорожной сети в Минске практически закончен. Работы завершат до 15 октября, несмотря на погодные условия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Обновленный вид уже получили участки проспектов Независимости и Партизанского, а также территории от улицы Толбухина до Филимонова. Здесь сняли старое дорожное покрытие и положили новое. Ремонтные работы позволят обеспечить безопасные условия движения для водителей и пешеходов.