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Ремонт улично-дорожной сети в Минске закончат до 15 октября

08 октября 2020 15:06
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Новости Беларуси. Ремонт улично-дорожной сети в Минске практически закончен. Работы завершат до 15 октября, несмотря на погодные условия, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

Ремонт улично-дорожной сети в Минске закончат до 15 октября-1

Обновленный вид уже получили участки проспектов Независимости и Партизанского, а также территории от улицы Толбухина до Филимонова. Здесь сняли старое дорожное покрытие и положили новое. Ремонтные работы позволят обеспечить безопасные условия движения для водителей и пешеходов.  

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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