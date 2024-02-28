Выставка артефактов «Реликвия» открылась в Витебске. Здесь представлены предметы быта наших предков

Новости Беларуси. Не только сохранить наше наследие, но и передать его потомкам. Выставка артефактов «Реликвия» открылась в Витебском областном центре народного творчества, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На ней представлено около 500 уникальных работ. Это экспонаты из Фондов центров ремесел, а также частных коллекций.

Многие созданы народными мастерами до 50-х годов прошлого столетия и только в единственном экземпляре. По ним можно проследить, как обустраивали и украшали быт наши предки. Некоторые изделия внесены в список историко-культурных ценностей. К примеру, маляванки, характерные именно для мастеров Витебского региона. Расписные ковры считались роскошным подарком на свадьбу.

Татьяна Лапкова, начальник отдела традиционной культуры Витебского областного методического центра народного творчества: Есть разные композиции. Если лебеди друг за дружкой, это означает период ухаживания. Если лебеди повернуты друг к другу, то это уже пара. Маляванка была подарена на свадьбу. Есть еще такой сюжет, когда лебедь один. Это было распространено в послевоенные годы, когда кто-то один оставался в паре.

В витебских музейных фондах сохранились и уникальные изделия из бересты. Сегодня лишь шесть мастеров северного региона страны смогли освоить эту сложную технологию.

Татьяна Лапкова:

Снимали бересту в определенный сезон, в основном всегда весной, когда береста более эластичная. Ее замачивали по определенной технологии, оборачивали изделие. И когда высыхало, появлялась стабильная прочность. Технология эта была распространена именно в нашей области.