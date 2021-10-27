Эта процедура поможет быстрее восстановиться после операции. Вот в чём её особенность

После операций и травм очень важно как можно быстрее восстановить работу мышц, связок и суставов. Более 30 лет назад в Барселоне была разработана новая физиотерапевтическая технология, сегодня INDIBA – это активная клеточная терапия воздействия электромагнитным током, который доставляется к телу через электроды на уникальной частоте.

Екатерина Яромич, специалист по физиотерапии медицинского центра «Элар»:

Процедура происходит на частоте 448 килогерц. Учеными доказано, что это самая безопасная частота при работе с пациентами. В начале процедуры мы укладываем пациента, в область ягодиц или под спину (в зависимости от того, какую область будем прорабатывать) кладется специальный проводник, который замыкает цепь. В процедуре INDIBA существует два электрода: емкостный и резистивный. Начинаем процедуру с емкостного электрода, который прогревает именно верхние слои кожи. После чего мы переходим на резистивный. Он уже в свою очередь начинает более глубоко прорабатывать не только эпидермис, но и дерму, подкожно-жировую клетчатку. В этот период происходит воздействие именно на жиры. Мы их начинаем расщеплять, уменьшать жировую клетку.

Терапия применяется в косметологии, физиотерапии, эстетической и спортивной медицине и даже гинекологии.

Екатерина Яромич:

Во время процедуры пациенты могут чувствовать тепло и легкое подергивание. Похожее как в микротоковой терапии, то есть происходит непроизвольное сокращение мышц. Поэтому процедура комфортная и приятная. Уже после первой процедуры вы можете заметить результат через пару дней. Что касается эстетики, то процедура дает колоссальный результат. Происходит максимальная выработка коллагена, эластина, улучшается микроциркуляция, уходят жировые отложения, уменьшаются объемы тела.

Процедура безопасна и имеет минимум противопоказаний, ее можно делать даже с металлическими протезами. А вот количество процедур зависит от типа лечения. На начальных стадиях заболевания потребуется от 1 до 3 сеансов в неделю. Для профессиональных спортсменов терапию можно назначать дважды в день.