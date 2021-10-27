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Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю

27 октября 2021 14:33
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Новости Беларуси. Она была активисткой на стройплощадке Байкало-Амурской магистрали, побывала на различных должностях на госслужбе, а сегодня ее второй дом – одна из самых масштабных спортивных площадок страны. Совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин продолжает знакомить вас с успешными белорусками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Героиня этого выпуска проекта «Белорусская SUPER женщина» – профсоюзный лидер «Чижовка-Арены» Людмила Пекарская. Ее энергии хватает не только, чтобы сделать будни спортсменов и работников ледовой арены комфортнее, но и чтобы лично участвовать в спартакиадах.  

«Сегодня как никогда мы понимаем, что только в единстве наша сила»  

Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю-1

Людмила Пекарская, председатель первичной профсоюзной организации ГУ «Чижовка-Арена»:  
Я вижу, как в нашей стране крепнет профсоюзное движение. Сегодня это мощная сила государства, более четырех миллионов человек. Это сегодня самая массовая общественная организация, которая является опорой государства и проводником государственных идей. Сегодня профсоюзы не только защищают социально-экономические права трудящихся, но и выдвигают законодательные инициативы. Приятно сказать то, что за последние годы в этом плане сделано очень много. Взять даже тот же обновленный Трудовой кодекс. Сегодня как никогда мы понимаем, что только в единстве наша сила. И наш общий девиз – «мы вместе».  

Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю-4

В моей жизни был такой этап, что я искала новый вид деятельности. С большой радостью узнала, что в нашей стране открывается очень важный объект. Работа предполагала интересную работу, которая была насыщена общением с людьми. Для меня это было важно и я пришла сюда работать с большим удовольствием.  

«Именно на этих людях, на этом стержне держится весь коллектив»  

Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю-7

Павел Степанов, гендиректор ГУ «Чижовка-Арена»:  
Любое учреждение – это железо без людей. Оно, в принципе, мертвое. А именно такие люди, как Людмила Петровна Пекарская, в это же железо вдыхают жизнь. И именно на этих людях все здесь и держится. Их немного, они единичны, это штучные люди, которые прошли такой долгий жизненный путь. Умудренные опытом, побывавшие во многих должностях, поработавшие в разных больших коллективах, умеющие людей повести за собой. Их единицы, но они есть. И вот именно на этих людях, на этом стержне держится весь коллектив. А коллектив создает те максимально хорошие условия для работы учреждения, обеспечивают все эти сервисы, которые мы предоставляем населению.  

Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю-10

Людмила Пекарская:  
Мне приятно лично и я очень горжусь тем, что наш объект становится базой для таких важных мировых событий в спорте, что нашу арену посещают самые знаменитые звезды спорта. Спорт – это сила, спорт объединяет спортсменов практически всех континентов.  

«Приятно отметить, что Республика Беларусь занимает достойное место в спортивной семье мира»  

Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю-13

Елена Каравацкая, пресс-секретарь ГУ «Чижовка-Арена»:  
Когда я пришла на «Чижовку-Арену» и увидела Людмилу Петровну, во-первых, шикарная женщина, очень красивая. И я все время думала: хоть бы повезло, хоть бы и по мозгам была молодая. И вот получилось все просто идеально. Человек, который поддерживает каждую инициативу, каждое движение, каждое что-нибудь… «Людмила Петровна, давайте сделаем» – «Да, пожалуйста». Даже молодые не настолько втягиваются во все мероприятия, как Людмила Петровна.   

Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю-16

Людмила Пекарская:  
Наблюдая за тем, как развивается инфраструктура нашего учреждения «Чижовка-Арена», приятно отметить, что Республика Беларусь занимает достойное место в спортивной семье мира. Смотрите, как это не может радовать, что наша страна входит в 20-ку сильнейших спортивных стран, которые участвуют в олимпийском движении. И очень приятно, что наши славные спортсмены прославляют нашу любимую Беларусь. Сегодня спорт является составной частью социальной политики нашего государства. Государство заботится о всестороннем физическом развитии, о формировании здорового образа жизни нашего населения. За годы суверенитета в нашей стране очень много создано спортивных объектов, они есть в каждой области. Дворцы спортивные, ледовые арены. Сегодня в Беларуси развивается 130 видов спорта. И поэтому каждый может выбрать себе по душе.  

На спартакиаде Людмила Петровна была в первых рядах, она несла знамя, она везде болела  

Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю-19

Станислав Максимович, заместитель гендиректора ГУ «Чижовка-Арена»:  
У нее особая жилка – она живет коллективом и старается для коллектива. Она везде на передовых позициях и ни в чем отказа не имеет. Активный участник всех спартакиад по линии Министерства спорта и туризма. Не только выезжает как массовик-затейник, но и участник. Любой вид спорта ей по плечу. Человек на своем месте.  

Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю-22

Людмила Пекарская:  
Спорт в моей жизни имел очень огромное значение. Начиная со школьных лет и продолжая это в студенческом возрасте. Я занималась самыми разными видами спорта. Легкой атлетикой, лыжами, волейболом, баскетболом, даже была вратарем в гандболе.   

Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю-25

Елена Каравацкая, пресс-секретарь ГУ «Чижовка-Арена»:  
Было очень большим показателем, сейчас прошла спартакиада Министерства спорта и туризма, Людмила Петровна была в первых рядах, она несла знамя, она везде болела, она стреляла из лука. И это человек, за которым я шла. Я привыкла, что все время за мной идут, а здесь я встретила человека… Я даже не могу сказать, сколько ей лет. Потому что настолько комфортно общение, зажигательно настолько вселяет в тебя оптимизм. Это очень редко, когда ты чувствуешь от человека поддержку всех своих мыслей.   

«Мы делаем все для того, чтобы нашим работникам было комфортно работать»  

Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю-28

Людмила Пекарская:  
У профсоюза всегда много работы, мы делаем все для того, чтобы нашим работникам было комфортно работать, отдыхать. Мне выпала честь возглавить профсоюзную первичную организацию нашего учреждения. Наш коллективный договор отражает условия и возможности наших членов профсоюза иметь в свое пользование всю физкультурно-оздоровительную базу. Эти услуги оказываются с определенной скидкой. У нас есть очень хорошие тренажерные залы, бильярд. Для организации питания у нас есть очень комфортное кафе, ресторан, где члены профсоюза пользуются определенными скидками. Чтобы каждый наш работник мог сказать с гордостью: я живу в родной Беларуси, свободной, красивой и процветающей. И я работаю на одной из лучших ледовых арен нашей страны.   

# Женщины Беларуси # общество # Людмила Пекарская # Павел Степанов # Елена Каравацкая # Станислав Максимович # Фотофакт

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