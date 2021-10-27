Эта белоруска была активисткой на БАМе, всю жизнь занимается спортом и работает на «Чижовка-Арене». Рассказываем её историю

Новости Беларуси. Она была активисткой на стройплощадке Байкало-Амурской магистрали, побывала на различных должностях на госслужбе, а сегодня ее второй дом – одна из самых масштабных спортивных площадок страны. Совместный проект трех национальных телеканалов и Белорусского союза женщин продолжает знакомить вас с успешными белорусками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Героиня этого выпуска проекта «Белорусская SUPER женщина» – профсоюзный лидер «Чижовка-Арены» Людмила Пекарская. Ее энергии хватает не только, чтобы сделать будни спортсменов и работников ледовой арены комфортнее, но и чтобы лично участвовать в спартакиадах. «Сегодня как никогда мы понимаем, что только в единстве наша сила»

Людмила Пекарская, председатель первичной профсоюзной организации ГУ «Чижовка-Арена»:

Я вижу, как в нашей стране крепнет профсоюзное движение. Сегодня это мощная сила государства, более четырех миллионов человек. Это сегодня самая массовая общественная организация, которая является опорой государства и проводником государственных идей. Сегодня профсоюзы не только защищают социально-экономические права трудящихся, но и выдвигают законодательные инициативы. Приятно сказать то, что за последние годы в этом плане сделано очень много. Взять даже тот же обновленный Трудовой кодекс. Сегодня как никогда мы понимаем, что только в единстве наша сила. И наш общий девиз – «мы вместе».

В моей жизни был такой этап, что я искала новый вид деятельности. С большой радостью узнала, что в нашей стране открывается очень важный объект. Работа предполагала интересную работу, которая была насыщена общением с людьми. Для меня это было важно и я пришла сюда работать с большим удовольствием. «Именно на этих людях, на этом стержне держится весь коллектив»

Павел Степанов, гендиректор ГУ «Чижовка-Арена»:

Любое учреждение – это железо без людей. Оно, в принципе, мертвое. А именно такие люди, как Людмила Петровна Пекарская, в это же железо вдыхают жизнь. И именно на этих людях все здесь и держится. Их немного, они единичны, это штучные люди, которые прошли такой долгий жизненный путь. Умудренные опытом, побывавшие во многих должностях, поработавшие в разных больших коллективах, умеющие людей повести за собой. Их единицы, но они есть. И вот именно на этих людях, на этом стержне держится весь коллектив. А коллектив создает те максимально хорошие условия для работы учреждения, обеспечивают все эти сервисы, которые мы предоставляем населению.

Людмила Пекарская:

Мне приятно лично и я очень горжусь тем, что наш объект становится базой для таких важных мировых событий в спорте, что нашу арену посещают самые знаменитые звезды спорта. Спорт – это сила, спорт объединяет спортсменов практически всех континентов. «Приятно отметить, что Республика Беларусь занимает достойное место в спортивной семье мира»

Елена Каравацкая, пресс-секретарь ГУ «Чижовка-Арена»:

Когда я пришла на «Чижовку-Арену» и увидела Людмилу Петровну, во-первых, шикарная женщина, очень красивая. И я все время думала: хоть бы повезло, хоть бы и по мозгам была молодая. И вот получилось все просто идеально. Человек, который поддерживает каждую инициативу, каждое движение, каждое что-нибудь… «Людмила Петровна, давайте сделаем» – «Да, пожалуйста». Даже молодые не настолько втягиваются во все мероприятия, как Людмила Петровна.

Людмила Пекарская:

Наблюдая за тем, как развивается инфраструктура нашего учреждения «Чижовка-Арена», приятно отметить, что Республика Беларусь занимает достойное место в спортивной семье мира. Смотрите, как это не может радовать, что наша страна входит в 20-ку сильнейших спортивных стран, которые участвуют в олимпийском движении. И очень приятно, что наши славные спортсмены прославляют нашу любимую Беларусь. Сегодня спорт является составной частью социальной политики нашего государства. Государство заботится о всестороннем физическом развитии, о формировании здорового образа жизни нашего населения. За годы суверенитета в нашей стране очень много создано спортивных объектов, они есть в каждой области. Дворцы спортивные, ледовые арены. Сегодня в Беларуси развивается 130 видов спорта. И поэтому каждый может выбрать себе по душе. На спартакиаде Людмила Петровна была в первых рядах, она несла знамя, она везде болела

Станислав Максимович, заместитель гендиректора ГУ «Чижовка-Арена»:

У нее особая жилка – она живет коллективом и старается для коллектива. Она везде на передовых позициях и ни в чем отказа не имеет. Активный участник всех спартакиад по линии Министерства спорта и туризма. Не только выезжает как массовик-затейник, но и участник. Любой вид спорта ей по плечу. Человек на своем месте.

Людмила Пекарская:

Спорт в моей жизни имел очень огромное значение. Начиная со школьных лет и продолжая это в студенческом возрасте. Я занималась самыми разными видами спорта. Легкой атлетикой, лыжами, волейболом, баскетболом, даже была вратарем в гандболе.

Елена Каравацкая, пресс-секретарь ГУ «Чижовка-Арена»:

Было очень большим показателем, сейчас прошла спартакиада Министерства спорта и туризма, Людмила Петровна была в первых рядах, она несла знамя, она везде болела, она стреляла из лука. И это человек, за которым я шла. Я привыкла, что все время за мной идут, а здесь я встретила человека… Я даже не могу сказать, сколько ей лет. Потому что настолько комфортно общение, зажигательно настолько вселяет в тебя оптимизм. Это очень редко, когда ты чувствуешь от человека поддержку всех своих мыслей. «Мы делаем все для того, чтобы нашим работникам было комфортно работать»