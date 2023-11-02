Дом сдадут в срок. Квартирный вопрос дольщиков в Лошице решён

Новости Беларуси. Квартирный вопрос дольщиков в Лошице-7 разрешен. Как и на каких условиях будет достроен дом № 2 в новом квартале на Игуменском тракте, пояснили в Мингорисполкоме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Никаких допсоглашений оформлять не будут. Как и поручил глава государства, строительство продолжат в соответствии с заключенными ранее договорами, на что и рассчитывали люди. Квартирный вопрос встал ребром на прошлой неделе.

За несколько месяцев до сдачи объекта дольщики получили уведомления от УКС, согласно которым цена за квадратный метр повышалась в среднем на 300 рублей. Отчаявшись, люди обратились через соцсети за помощью к Президенту. Глава государства услышал и дал поручение председателю Мингорисполкома. Как итог – дом будет сдан в срок.