Ольга Чемоданова на форуме в Минске: «Молодёжь – это наше будущее и наше завтра»

Новости Беларуси. Новые знакомства и обмен опытом. В Минске открылся первый форум молодых государственных служащих. От эффективности системы госуправления напрямую зависит повышение качества и уровня жизни граждан. Поэтому важно, чтобы управленцы поддерживали контакты, «прокачивали» свои навыки и были в курсе актуальных форм и методов работы с населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Участниками мероприятий стали несколько сотен молодых госслужащих, а также те, кто только собирается пойти по этому пути. Работу форума организовали по четырем секциям. В рамках каждой проходят экскурсии по знаковым местам столицы.

Участники идеологической секции познакомились с работой Совета Республики. Молодые люди посетили залы, где обсуждаются важные государственные вопросы. Также госслужащие смогли больше узнать о функциях и структуре белорусского ОМОН. Среди прочего молодежь интересовали вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения.