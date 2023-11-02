Ольга Чемоданова на форуме в Минске: «Молодёжь – это наше будущее и наше завтра»
Новости Беларуси. Новые знакомства и обмен опытом. В Минске открылся первый форум молодых государственных служащих. От эффективности системы госуправления напрямую зависит повышение качества и уровня жизни граждан. Поэтому важно, чтобы управленцы поддерживали контакты, «прокачивали» свои навыки и были в курсе актуальных форм и методов работы с населением, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Участниками мероприятий стали несколько сотен молодых госслужащих, а также те, кто только собирается пойти по этому пути. Работу форума организовали по четырем секциям. В рамках каждой проходят экскурсии по знаковым местам столицы.
Участники идеологической секции познакомились с работой Совета Республики. Молодые люди посетили залы, где обсуждаются важные государственные вопросы. Также госслужащие смогли больше узнать о функциях и структуре белорусского ОМОН. Среди прочего молодежь интересовали вопросы патриотического воспитания подрастающего поколения.
Анна Прокофьева, первый секретарь Октябрьского районного комитета БРСМ:
Это очень важно. Я очень рада, что мне посчастливилось попасть в число первых, создать историю, сделать первый шаг.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Сегодня наша молодежь, об этом мы говорили неоднократно, это наше будущее, наше завтра. И кто, как не мы, сегодня, в принципе, и должны заняться воспитанием, формированием сознания нашей молодежи.
Завершится насыщенный день в Национальной библиотеке. Здесь проходит пленарное заседание с участием около 500 человек. По его итогам будет принята резолюция. В 2024 году форум планируют провести на республиканском уровне.