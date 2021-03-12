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В Минске организации должны привести территории в порядок. Мониторинг будут вести даже с помощью дронов

12 марта 2021 15:35
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Новости Беларуси. На территориях промпредприятий столицы в кратчайшие сроки должен быть наведен порядок. Таково требование руководства Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске организации должны привести территории в порядок. Мониторинг будут вести даже с помощью дронов-1

С понедельника, 15 марта, начнутся работы по благоустройству: все предприятия и организации должны будут привести свои закрепленные территории в надлежащее состояние после зимы. Мониторинг будет вестись как санитарными службами, так и с воздуха с помощью дронов.

К 1 апреля в Минске также должны привести в порядок и все рекламные конструкции. А 13 марта в столице пройдет субботник. Помочь в благоустройстве минчан приглашают во всех районах города. Старт в 9 утра.

# Субботники в Беларуси # общество # Фотофакт

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