В Минске организации должны привести территории в порядок. Мониторинг будут вести даже с помощью дронов

Новости Беларуси. На территориях промпредприятий столицы в кратчайшие сроки должен быть наведен порядок. Таково требование руководства Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

С понедельника, 15 марта, начнутся работы по благоустройству: все предприятия и организации должны будут привести свои закрепленные территории в надлежащее состояние после зимы. Мониторинг будет вестись как санитарными службами, так и с воздуха с помощью дронов.

К 1 апреля в Минске также должны привести в порядок и все рекламные конструкции. А 13 марта в столице пройдет субботник. Помочь в благоустройстве минчан приглашают во всех районах города. Старт в 9 утра.