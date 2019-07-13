«Самая современная, в Минске так точно»: на заправке № 22 «Белоруснефти» наградили победителей выставки ретро-мотоциклов

Новости Беларуси. На АЗС «Белоруснефть» приехали участники выставки ретро-мотоциклов «Большой Юбилейный Год» фестиваля «Кола часу», который проводится в рамках Дня дружбы Италия-Беларусь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Съезд винтажных и эксклюзивных байков проводится в поддержку известной гонки на ретро-мотоциклах Milano-Taranto, проходящей в эти же дни на Апеннинском полуострове. After party белорусской мотовыставки в репортаже Анастасии Дехтяр.

Рев моторов и целый караван эксклюзивных раритетов: не только заправить железных коней, но и заправиться фантастическими эмоциями. Компания «Белоруснефть» – партнер белорусского мотовернисажа, потому и подготовила награду для самых. А где как не в реальном антураже одной из лучших заправок столицы поднимать на пьедестал победителей в номинациях «Лучшая реставрация мотоцикла» и «The Best of Show»?

Тем более именно эта заправка с мотоакцентом: снаружи вот такая тематическая инсталляция, внутри свой раритет – Jawa.

Виталий Гапанович, коллекционер ретро-мотоциклов:

На мой взгляд, заправка «Белоруснефть», которая сейчас у меня за спиной, самая современная, в Минске так точно. В этом я уверен. На заправке «Белоруснефть» всегда заправляемся.

Отзывы мотолюбителей совпадают и со статусом. Автозаправочная станция № 22, что по адресу Володько 3, в минувшем июне стала победителем конкурса АЗС месяца по версии российского журнала «Современная АЗС».

На топливной карте Минска обновленная заправка появилась буквально полгода тому. Европейский уровень и новый формат – емкие слоганы, характеризующие и упаковку, и содержание самой станции. Современный дизайн двухуровневого строения (это эксклюзив в белорусском АЗС-строении) прельщает проезжих автолюбителей, а эстетический образ становится своеобразным пиар-маяком.

Дмитрий Лещинский, заместитель директора «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

Помимо заправки жидким моторным топливом на данной заправочной станции можно зарядить электромобиль. Установлена станция электрозарядки Mode 4, которая позволяет в достаточно короткий срок полностью заправить электромобиль. Появляется большое количество электромобилей, которые заряжаются на нашей станции. Примерено в день проходит 3-4 зарядки автомобиля.

Подкормить свою железную лошадку и устроить экспресс-уход: чистка салонов пылесосом и подкачка шин – действуют услуги самообслуживания. Однако пит-стоп здесь не только для машин, на АЗС можно подкрепиться и путникам.

Ольга Александрова, мастер АЗС № 22 «Белоруснефть-Минскавтозаправка»:

Приток посетителей чувствуется. Чувствуется с каждым месяцем, и это не только клиенты, которые заправляются, это клиенты, которые приходят в наше кафе. В том числе меню разрабатывается под наших постоянных клиентов.

Для любителей перекуса по типу «бистро» на первом этаже предложат хот-доги, твистеры, сэндвичи, чизкейки и горячие напитки. Наверху разместились столики кафе на 18 посадочных мест – настоящая чилаут-зона. Гастроразнообразие обеспечено.

Похлебка грибная, окрошка на кефире, драники с мочанкой, шашлыки, блюда на гриле, пиццы, салаты, десерты – это далеко не полная выдержка карты яств. По будням с 12:00 до 15:00 кафе предлагает обеденное меню. Для удобства иностранных гостей разработано меню на английском языке.