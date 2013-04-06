Новости Беларуси. Королевской поступью. В Минске определили белорусских финалисток международного конкурса «Королева Весна-2013». Титул получила студентка Белорусского государственного экономического университета Дарья Шманай. Её номер на выступлении был 13.

Первой вице-мисс стала студентка Академии музыки Анастасия Перевозникова. Именно эти две девушки будут претендовать на корону. Всего в республиканском туре было 16 участниц: по две от каждой области и шесть от Минска.

Фотосессия еще до начала конкурса и толпа поклонников рядом. 16 девушек — лучших студенток вузов со всех областей Беларуси готовы доказать, что они не только красивы, но и талантливы. Ведь именно творческая составляющая — отличительная особенность проекта.

Игорь Бузовский, первый секретарь Центрального комитета общественного объединения БРСМ:

Это огромный пласт, который умело сочетает сегодня свою внешнюю красоту и умение подать себя, харизматичные личности, личности, которые умеют сегодня не просто презентовать себя, умеют еще ко всему прочему свои качества, таланты в дальнейшем развивать.

Продемонстрировать артистическое мастерство нужно было во всех показах. На репетиции юные дарования не жалели ни времени, ни сил. Даже несмотря на то, что Анастасия занималась танцами около 16 лет, специально для конкурса ей пришлось обучиться новым движениям.

Анастасия Перевозникова, участница Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна -2013»:

Я делала очень много сложных поддержек, и для меня это и привычно, и ново одновременно, потому что, конечно, с каждым партнером это все по-новому.

А вот Нарина, чтобы усовершенствовать свой творческий номер, 4 раза в неделю брала уроки у педагога по вокалу. Нынешний конкурс для нее дебют. Она самая младшая участница. Ей 17 лет. Старшие «коллеги» старались помогать советами.

Нарина Захаренко, участница Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна -2013»:

В плане причесок, даже как сегодня, все девочки говорят, как лучше, как хуже. То есть все равно все помогаем друг другу.

Однако в шоу участвовали не только девушки. У парней на проекте тоже есть особая миссия.

Илья Митронь, студент:

Мы играем туристов, а также переводчиков. Я играю медведя еще, Федю. Поэтому роли незначительные, но очень ответственные.

Экскурсоводы же в национальных костюмах - конкурсантки. За один вечер благодаря ним зрители смогли побывать в нескольких городах страны и познакомиться с их достопримечательностями.

Дарья Шманай, победительница республиканского тура Международного межвузовского конкурса грации и артистического мастерства «Королева Весна-2013»:

Я буду привносить что-то белорусское в каждую страну. Например, в Германию – квас белорусский.

Коронация на международном уровне пройдет 3 мая.