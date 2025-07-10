В Минске обсуждают обеспечение гарантий прав работников в Союзном государстве

Встреча проходит в рамках заседания постоянно действующего семинара при Парламентском собрании Союза Беларуси и России. В мероприятии участвуют законодатели, представители министерств труда и социальной защиты Беларуси и России, профсоюзных организаций и научно-исследовательских институтов двух стран. Особое внимание – роли профсоюзов, проблемам реализации соглашений между работодателями, работниками и органами власти, а также участию бизнеса в профориентации молодежи и подготовке кадров.

Ирина Костевич, заместитель председателя комиссии по труду и социальной политике Парламентского собрания Союза Беларуси и России, председатель постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Что такое социальное партнерство? Это важный инструмент, важная система в рамках решения государственных вопросов. Это диалог правительства, профсоюзов и нанимателей, бизнеса. Этот диалог выстраивается и в рамках законодательства, и в рамках организационной структуры. Это действительно очень важный инструмент – договориться о глобальных вопросах не только экономического развития, но и социальных вопросах, потому что во главе угла профсоюзного движения стоит человек, защита его прав и обеспечения и его гарантии.

Как работают законы на практике? Это площадка для обмена опытом и выработки предложений по совершенствованию. У Беларуси и России трудовое законодательство имеет общие подходы, четко выстроенную систему. Но новые направления в сфере, в первую очередь развитие цифровых технологий, требуют пересмотра и адаптации к запросам времени.

Елена Афанасьева, председатель комиссии по труду и социальной политике Парламентского собрания Союза Беларуси и России, заместитель председателя комитета по международным делам Совета Федерации Федерального Собрания России:

Россия и Беларусь – это социальные государства. И государство несет огромную ответственность перед каждым человеком Союзного государства. Мы пытаемся обеспечить достаток, мы стараемся, чтобы уровень зарплаты был достоин современным требованиям, которые вообще предъявляет жизнь к человеку. У нас настолько крепки наши родственные связи между нами, нашими родителями и нашими бабушками, что это дает возможность нам противостоять всем вызовам, с которыми сегодня сталкивается славянский мир. Но вот, понимая это, государственные структуры стремятся, чтобы работодатель относился бережно к своему работнику. И как раз вот эти социальные и партнерские программы – это основное, наверное, на сегодняшний день, что может уберечь этот баланс между тем, что нужно работать, зарабатывать, приносить прибыль, и тем, что у человека должна быть жизнь.

Ожидается, что по итогам заседания будет подготовлен документ, содержащий практические рекомендации, направленные на развитие системы социального партнерства в сфере труда в Союзном государстве.