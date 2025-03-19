В Минске обсудили вопросы качества оказания жилищно-коммунальных услуг

Вопросы качества оказания жилищно-коммунальных услуг актуальны всегда, а в Год благоустройства тема стала еще более значимой. Свыше 90 % исков в этой сфере о защите прав потребителей решаются в пользу граждан или с примирением сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чаще всего помощь нужна при капитальном ремонте, не редкость проблемы с вывозом мусора, отоплением и качеством воды. Если вопросы не получается решить самостоятельно, на помощь приходят организации по защите прав потребителей.

Никита Добросельский, начальник юридического отдела общественного объединения «Региональное общество защиты потребителей»:

Есть действительно ряд проблемных вопросов, которые у нас находятся на контроле, по которым мы уже подали исковые заявления. Они сегодня находятся на рассмотрении либо уже рассмотрены. Если еще из громких дел, опять же, есть районные дела, то есть это уже Дзержинск, там тоже есть определенные вопросы. Тоже целый дом потребителей, где имеется вопрос с капитальным ремонтом дома.

Решением вопросов в жилищно-коммунальном хозяйстве занимаются не только общественные организации. За 2024 год почти треть всех обращений в столичные органы власти касались именно этой сферы.