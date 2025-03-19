В Беларуси продолжается благоустройство памятных мест и воинских захоронений

В память о настоящих героях: по всей стране продолжается работа по благоустройству памятных мест и воинских захоронений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Воспитанники военно-патриотического клуба «Рубеж» отправились наводить порядок на братскую могилу. Она находится вблизи городского поселка Холопеничи. Здесь захоронены 92 военнослужащих и 33 участника сопротивления, которые погибли в боях против фашистов в годы Великой Отечественной войны. После благоустройства школьники возложили цветы к мемориалу и почтили память героев минутой молчания.

Анастасия Логис, воспитанница военно-патриотического клуба «Рубеж»: Я в военно-патриотическом клубе уже нахожусь второй год. Военно-патриотический клуб прививает любовь к Родине, и мне это нравится. История нашей Беларуси очень интересная. И какими-то мелкими шажками мне углубляться… Действительно, как-то очень ценится это.

Петр Евдокимов, руководитель военно-патриотического клуба «Рубеж»:

Мы принимаем участие в поездках туристических, ездим по местам боевой славы. У нас есть памятник воинам, на линию Чеботарева возле Крупок. Ездим в учебные заведения, в воинские части.

В школах Минской области действует более 300 музеев, открыто свыше 600 экспозиций, посвященных теме Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. Во многих экскурсии проводят сами ученики.