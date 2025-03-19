Военнослужащих России и Китая ожидают в Беларуси для участия в параде к 80-летию Победы

Строевой шаг чеканят несколько тысяч военнослужащих из различных воинских частей страны. Пешие коробки готовятся на плацу столичной военной комендатуры. Это первые гарнизонные репетиции. Всего пройдет 18 тренировок. Пешая часть парада будет построена на отдельных элементах парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве.

Дмитрий Жуковский, военный комендант Минской военной комендатуры:

Первый этап проходил в пунктах постоянной дислокации воинских частей. До вчерашнего дня все парадные расчеты прибыли в Минский гарнизон и, как на сегодняшней тренировке мы видим, что уже одиночная строевая подготовка проведена с военнослужащими. Сейчас наша задача – провести слаживание парадных расчетов в общем ритуале проведения парада.

Герман Жинь, военнослужащий механизированной бригады:

Каждый день мы тренируемся, выходим на плац 120-й бригады. С утра до обеда и после обеда до вечера мы тренируемся усердно. До этого парад смотрел только по телевизору, в TikTok попадались какие-то моменты, а участвую уже непосредственно здесь, понимаю, что на самом деле все это не так легко. Это очень много сил, энергии, очень большая выносливость требуется и где-то местами уже даже ноги болят, но тебе надо как-то превозмогать это и идти дальше, не жалеть себя.