С официальным визитом – делегация Республики Сербской прибыла в Беларусь

Беларусь и Республика Сербская последовательно укрепляют дружеские отношения. Начался визит в нашу страну парламентской делегации Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее возглавляет председатель Вече народов Сребренка Голич.
Беларусь и Республика Сербская последовательно укрепляют дружеские отношения. Начался визит в нашу страну парламентской делегации Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее возглавляет председатель Вече народов Сребренка Голич.
С традиционными хлебом и солью в аэропорту делегацию встретили заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко и председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник. В ближайшие дни гостей ждет обширная программа – встречи с руководством палат парламента Беларуси, посещение промышленных и социальных объектов, знакомство с достопримечательностями столицы Беларуси.