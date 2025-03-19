С официальным визитом – делегация Республики Сербской прибыла в Беларусь

Восхитительное шоу! В Минске выбрали самую красивую девушку столицы – показываем, как это было

Грандиозный финал конкурса прошел под сводами Большого зала Дворца Республики и был поистине особенным. В этот раз конкурсная программа включила не только классические визитки и творческие номера. Каждый выход на сцену – история с тематикой, актуальной для нашего времени.