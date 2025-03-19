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С официальным визитом – делегация Республики Сербской прибыла в Беларусь

19 марта 2025 07:07
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Беларусь и Республика Сербская последовательно укрепляют дружеские отношения. Начался визит в нашу страну парламентской делегации Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ее возглавляет председатель Вече народов Сребренка Голич.

С официальным визитом – делегация Республики Сербской прибыла в Беларусь-2

С традиционными хлебом и солью в аэропорту делегацию встретили заместитель председателя Совета Республики Сергей Хоменко и председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Сергей Алейник. В ближайшие дни гостей ждет обширная программа – встречи с руководством палат парламента Беларуси, посещение промышленных и социальных объектов, знакомство с достопримечательностями столицы Беларуси.

# Беларусь-Сербия

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