В Минске обсудили проблему массовой вынужденной миграции

Новости Беларуси. Дебаты круглого стола. Проблема массовой вынужденной миграции стала лейтмотивом встречи представителей организаций Западной Европы и Беларуси на факультете международных отношений БГУ.

Особо остро проблема переселенцев по неволе стала в последние несколько лет. Виной тому – вооруженные конфликты в целом ряде стран. Но, как показала практика и время, Беларусь готова к таким вызовам. Так, в 2014 году мы приняли большое количество жителей с востока Украины, которым предоставили помощь, работу и крышу над головой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Шадурский, декан факультета международных отношений БГУ, доктор исторических наук:

Мы видим, что каких-то катаклизмов нет. Несмотря на то, что Беларусь приняла иностранных граждан Украины почти 1% к населению (то есть это очень большая численность), каких-то проблем нет. Но нужно работать на опережение. Работают и законодательные, и академические круги.

Обсуждалась в рамках круглого стола и кризисная ситуация в Европейском Союзе. ЕС, едва оправившись от сильных экономических коллапсов, столкнулся с наплывом мигрантов из Северной Африки и некоторых стран Ближнего Востока, где уже который год идут кровопролитные войны. Так, Германия готовится выделить на решение этого вопроса 6 млрд евро. Не могут пока между собой договориться страны Старого света о квотах на мигрантов.

Из-за разногласий многие евроскептики высказывают мнение, что если проблема беженцев и вынужденных мигрантов не будет решена в ближайшее время, то на просторах шенгенской зоны могут снова появиться контрольно-пропускные пункты на границах между государствами.

Что касается Беларуси, то запросы в нашу страну от переселенцев есть, но потоки мигрантов направляются исключительно в сторону ключевой пятерки стран Западной Европы.

Жан Ив Бушарди, представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси:

Беларусь была очень хорошо подготовлена к приезду большого количества вынужденных переселенцев из Украины. И ваша страна, чтобы им помочь, проделала очень хорошую работу.