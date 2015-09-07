Международная летняя школа белорусистики завершает свою работу в Республиканском институте высшей школы

Одной из особенностей данного образовательного проекта является то, что участники расставляют акценты при совместном анализе языкового, исторического и культурного наследия Беларуси в форме различных коммуникационных мероприятий. Насколько популярен сейчас белорусский язык среди других стран? Рассказали гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ - Лидия Семешко, профессор кафедры молодёжной политики и социокультурных коммуникаций Республиканского института высшей школы, Рубен Бивальд, студент факультета литературоведения, языкознания и культурологии Технического университета г.Дрезден (Германия), Родослав Калета, заместитель руководителя кафедры белорусистики Варшавского университета, кандидат филологических наук.