В рамках масштабного пресс-тура по предприятиям Беларуси телевизионный состав СТВ посетил Витебск

Новости Беларуси. Телеканал СТВ старается не отставать от писателей и накануне своего 15-летнего юбилею продолжает колесить по регионам страны, встречаясь со зрителями. Ведущие телеканала раздают автографы, победители творческих передач и конкурсов радуют выступлениями, а руководство рассказывает о новых проектах и изучают вкусы аудитории. Корреспондент программы «Недели» на СТВ об очередной встрече телевизионщиков со зрителями.

Тот, кто еще вчера с экранов телевизоров приветствовал всю страну, сегодня гораздо ближе к своему зрителю.

В рамках масштабного пресс-тура по городам Беларуси внушительный телевизионный состав СТВ – в Витебске. Ведущих, журналистов и, конечно, руководителей принимает крупнейший обувной холдинг региона.

На белорусском рынке этот обувной гигант более двадцати лет. Первая пара, сошедшая с конвейерной линии, мужские полуботинки на полиуретановой подошве, которые и сегодня задают фирменный стиль. Однако своего покупателя в Беларуси, России, Казахстане, Эстонии, Литве и Латвии отечественные обувные империи завоевывают не только уже проверенными моделями, но и громкими новинками.

Юлия Александрова, телеведущая СТВ:

Нам очень важно, чтобы наши ноги чувствовали себя комфортно 24 часа в сутки. Поэтому от того, какие тут будут шовчики, какого качества будет этот каблук, зависит то, на сколько качественными будут наши материалы.

Вячеслав Мирусин, первый заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Специалисты и руководители наших обувных организаций всегда держат руку на пульсе мировых тенденций развития обувной индустрии.

Вероника Фалей, СТВ:

Каждый новый сезон для обувной отрасли ознаменован рождением новой коллекции. Так и на телевидении: для нового телевизионного сезона журналисты, операторы, режиссеры готовят оригинальный телевизионный продукт. Правда, черпают вдохновляющие идеи не как дизайнеры, у законодателей обувной фэшн-индустрии, а, что называется в народе.

И та самая витебская аудитория на встречу с телевизионщиками пришла внушительным составом – около тысячи человек.

Кристина Момот, телеведущая СТВ:

Нам очень интересно услышать критику от наших зрителей, потому что многие недовольны тем, что показываем, что мы говорим, может быть, качеством вещания. Поэтому мы очень хотели, чтобы они подошли и нам это рассказали.

От режима вопрос-ответ плавно перешли к секретам нового телевизионного сезона. И вот тут идей у зрителей оказалось куда больше, чем могли ожидать телевизионщики.

Зрители:

Хотелось бы больше новостей об Украине узнавать, потому что у меня там живут родственники.

Хотелось бы больше познавательных программ, например, ток-шоу.

Любимый телеканал тепло встретил не только дружный коллектив обувного холдинга, но и уже известная на белорусской сцене победительница третьего сезона проекта «Поющие города» Анастасия Лейкина. Не так давно именно на кнопке нашего телеканала на всю республику зазвучал новый голос.

Анастасия Лейкина, победительница проекта «Поющие города-3»:

Я очень счастлива, что вся команда СТВ, телеведущие приехали ко мне на родину, в мой любимый самый поющий город 2014 года!

Город на Витьбе не последний в маршруте телевизионного состава. Посетить планируют еще как минимум полдесятка крупных производственных предприятий Беларуси.