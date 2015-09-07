Уборочная кампания-2015 в Витебской области: регион заполнили хлебобулочные изделия из новой муки

Новости Беларуси. От зернышка до прилавка. Жители северного региона страны уже вовсю едят хлебобулочными изделия из муки урожая-2015. Сразу после окончания уборочной из-за специфики производства это было просто невозможно. Сейчас же мукомолы и хлебопеки пришли на смену комбайнерам. Они активно включились в работу по переработке урожая, который в Витебской области в 2015 году побил все рекорды.

Хлеб на стол – и стол престол. Хлеба ни куска – и стол доска. Такого принципа Татьяна Рустикова придерживается вот уже 30 лет.

Татьяна Рустикова, контролер готовой продукции витебского хлебозавода:

Получая муку из свежего урожая, мы начинаем работать как в первый раз. И мы стараемся, вкладываем всю душу, чтобы получить такие качественные батоны.

Вот они – наисвежайшие батоны. Горячие, ароматные. Жалко, что камера не передает этот запах. Сейчас мы их складываем, и совсем скоро, буквально через пару часов, они уже появятся на прилавках магазинов.

Как только поступает заказ, так сразу ароматные изделия отправляются в торговые точки. Судя по всему, людям действительно не терпится отведать свежего хлебушка 2015 года.

Пшеничную муку на витебский хлебозавод поставляют чуть больше недели. Из нее и делают первые торты, сушки, батоны и булочки. А вот со ржаной (она идет на черный хлеб) на комбинате хлебопродуктов только начинают работать. И дело отнюдь не в медлительности – технологии не позволяли ранее заняться переработкой ржаных колосков.

Мария Ралович, заместитель директора по производству витебского комбината хлебопродуктов:

Зерно проходит несколько стадий созревания. С поля мы его привозим, безусловно, уже зрелое. Но каждый агроном прекрасно знает, что зерно все равно должно еще полежать в закромах, в амбарах и дозреть. Вот это и называется дозревание зерна. Где-то период этот длится месяц-два. Все зависит от качества зерна. И только после этого начинаем его использовать.

Ольга Павлюченко, главный технолог витебского хлебозавода:

Мука, если она свежесмолотая, и надо получить из нее продукт, то получается липкий мякиш, расплывчатая форма. Поэтому всегда при получении зерна, и даже не всегда из свежего помола, обязательно, когда получаем муку, мы должны ее семь дней выстоять у нас на предприятии.

Кстати, закрома аграрии северного региона страны в 2015 году заполнили как никогда.

Впервые за 30 лет в Витебской области собрали больше 1 миллиона 400 тысяч тонн зерна.

Так что в 2015 году точно будем с хлебом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.