В Минске обсудили новый порядок оплаты риелторских услуг

Риелторы теперь работают по новым правилам. Изменен порядок оплаты их услуг. Тариф установлены постановлением правительства. Положения документа обсудили на семинаре с руководителями профильных организаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Согласно принятым нормам, риелторские агентства сами определяют стоимость своих услуг. Но в пределах тарифов, которые утверждены государством. Это позволяет снижать цены и делать скидки клиентам. Также запрещено дважды оплачивать одну услугу. Теперь, заключая договор с риелтором на продажу квартиры, продавец оплачивает весь комплекс услуг: от консультации до оформления сделки. Таким образом, взимать плату за аналогичные действия с покупателя уже не получится.

Николай Старовойтов, заместитель министра юстиции Беларуси:

Исключена предоплата по услугам по найму жилого помещения. Сегодня тогда потребитель платит за услуги деньги, когда ему подобрана квартира или комната и он подписал акт выполненных работ. Ранее, как вы знаете, договор заключался, давали какие-то списки потребителю с адресами, он искал эти помещения. И иногда были случаи, когда по этому адресу размещались либо офис, либо другое нежилое помещение. Сейчас это исключено.