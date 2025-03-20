Муковозчик: нацизм в Европе возрождается – и это происходит при широко закрытых глазах местных элит

Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.
Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
В начале 2025 года председатель правительства Испании Педро Санчес назвал фашизм третьей политической силой в Европе. Ему, потомку тех испанцев, что боролись с пятыми колоннами, явно есть с чем сравнить. Вот только дон Педро, как настоящий меньшевик, запутался с персоналиями. Он-то считает, цитирую, что «группа международных крайне правых сил под руководством одного из богатейших людей планеты открыто предлагает поддержать наследников нацизма в Германии».
Заявляет, одновременно и опасаясь судебного преследования, и явно намекая на Илона Маска с его поддержкой партии «Альтернатива для Германии» – и промахивается. Хотя нацизм в Европе действительно возрождается. И это явно происходит при широко закрытых глазах европейских властных элит.
Скажем, в Польше Институт национальной памяти в феврале открыл выставку, посвященную гражданской Армии Крайовой, так они назвали антикоммунистическое подполье. То есть те вооруженные формирования, которые на освобожденных от немецко-фашистских захватчиков территориях Польши устраивали диверсии и нападения на солдат Красной армии и расстреливали лояльных мирных жителей. Своим информационным партнером Институт сделал интернет-портал, который публикует уже откровенно неофашистские и антисемитские статьи. Юридически получается оправдание экстремизма и даже фашизма. Теперь деятельностью руководства Института занялась прокуратура.
Президентом же государственного историко-архивного учреждения Польской Республики «Институт национальной памяти» до последнего времени был Кароль Навроцки. Теперь он кандидат в президенты страны от партии ПиС, то есть от клики Качиньски – Дуда – Моравецкий. А писовцы, как известно, теша свою русофобию и жажду Кресов Всходних, будут взасос целоваться с любыми неофашистами, нью-нацистами и даже отъявленными бандеровцами – слугами народа.
Андрей Муковозчик:
В Риге под бдительным контролем первого в Европе президента-содомита 16 марта прошло шествие в честь латышских легионеров СС. Среди участников – родственники бывших эсэсовцев, националисты, представители латвийских властей и, наверное, любители всяческих извращений на высшем латвийском государственном уровне.
Они невозбранно в очередной раз толпой прогулялись по центру города и возложили венки к памятнику Свободы. Выглядело это противно и жалко, примерно как бегущие на латвийских парадах люди в фанерных самолетиках, но, похоже, пока остатки эсэсовцев там сами не сдохнут, они так и будут по Риге ходить.
Пока в Союзном государстве Беларуси и России готовятся отпраздновать 80-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне, прибалтийские власти, похоже, продолжают тихую гражданскую войну со своим же населением. Ведь далеко не все там потомки эсэсовцев, прямые или духовные.
В той же Литве была своя Зоя Космодемьянская, звали ее Марите Мельникайте. За свой подвиг она посмертно стала Героем Советского Союза, ее именем названа улица в Минске. Вот только, боюсь, скоро одни белорусы и будут помнить о настоящих подвигах настоящих литовцев в годы Великой Отечественной войны.
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