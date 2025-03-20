Акцент на дворы и дороги. В Минске запланировано масштабное благоустройство территории

В 2025 году в Минске запланировано масштабное благоустройство территорий, мемориальных объектов и ремонт жилфонда. Акцент сделают на дворы и дороги. За этой работой стоят люди. В столичной службе ЖКХ задействованы 12 000 специалистов. Ежедневно они занимаются озеленением, поддерживают порядок и устраняют аварийные ситуации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Алексей Терешков трудится монтажником наружных трубопроводов. Благодаря его работе тепло бесперебойно поступает в дома минчан. В обязанности входит оперативное устранение повреждений тепловых сетей. Мужчина пришел на предприятие «Минсккоммунтеплосеть» после практики в колледже. Понравилась работа, приглянулся дружный коллектив – решил остаться. И вот уже 20 лет посвятил себя сфере ЖКХ. За профессионализм и преданность делу Алексея Терешкова признали лучшим работником в организации.

Алексей Терешков, монтажник наружных трубопроводов ГП «Минсккоммунтеплосеть»:

По распределению попал в эту организацию. Рабочий день начинается, как обычно, с 8 утра. Разнарядка кого куда направляют, и все, выдвигаемся на работу. Я здесь практику проходил и мне старшие помогали, объясняли, как все делать надо. Со временем все пришло само.

Анастасия Близнюк, корреспондент:

В сфере ЖКХ Минска трудятся порядка 12 тысяч человек. Эти специалисты ежедневно делают столицу комфортнее. Благодаря их усилиям минчане могут наслаждаться чистыми улицами, ухоженными дворами и исправными коммуникациями.