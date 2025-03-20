В рамках единого дня информирования Юрий Фролов встретился с работниками Минского завода шестерён

В рамках единого дня информирования встречи проходят и в трудовых коллективах. Так, с работниками Минского завода шестерен пообщался помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску Юрий Фролов. Говорили о роли Конституции в укреплении единства белорусского народа. Юрий Фролов также посетил производство предприятия. Здесь трудятся более 1 700 человек. Сейчас проходит масштабная модернизация. С начала 2025 года введено в эксплуатацию 11 новых обрабатывающих станков, ждут поставку еще 22, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Юрий Фролов, помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску:

Предприятие развивается. И надо сказать, что были сложности в прошлые годы, но достойно справились с теми вызовами, которые, в первую очередь, национальная политика недружественных стран нам обеспечила. Предприятие с этим справилось, предприятие развивается, обеспечивает полный цикл производства продукции, работает с нормальной рентабельностью, финансово устойчивой, и проводит серьезные мероприятия по модернизации, по развитию производства.

Единый день информирования проводится каждый третий четверг месяца. Встречи организуют в трудовых коллективах предприятий и организаций города. Активно подключается и молодежь. Участники обсуждают важнейшие общественно-политические события страны. Присоединиться можно также и в онлайн-формате.