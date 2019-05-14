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В Минске обследуют дома, похожие на дом по ул. Широкой

14 мая 2019 19:41
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Новости Беларуси. В Минске детально обследуют дома, по конструкции похожие на дом № 3 на улице Широкой, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Кроме традиционного весеннего осмотра жилищного фонда, до 22 мая проведут внеочередную проверку новостроек.

В Минске обследуют дома, похожие на дом по ул. Широкой-1

Дома «нулевых» попали под особое внимание из-за неприятного прецедента на Широкой. На безопасность исследуют каркасные многоэтажки с несущими колоннами и стенами из газосиликатных блоков.

В Минске обследуют дома, похожие на дом по ул. Широкой-4

Тимофей Кремез, заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства:
Особое внимание нужно обратить на железобетонные перекрытия, на железобетонные конструкции, наличие трещин как в местах общего пользования и по обращениям граждан в квартирах. При необходимости привлечь подрядные организации для предпроектных обследований. В случае необходимости мы произведем корректировку планов текущего и капитального ремонта на 2019 год и выполним, при необходимости, все мероприятия.

В Минске обследуют дома, похожие на дом по ул. Широкой-7

Напомним, летом 2018 года жильцы дома № 3 на Широкой обнаружили трещины на несущей колонне многоэтажки. А несколько недель назад дом экстренно эвакуировали для укрепления конструкций.

В Минске обследуют дома, похожие на дом по ул. Широкой-10

Сейчас специалисты приступили к обследованию квартир. До конца недели проверку закончат, а после устранят обнаруженные дефекты. Безопасности жильцов ничто не угрожает.

«Сегодня аварийной ситуации в доме нет». Что говорят специалисты о состоянии дома на Широкой

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Тимофей Кремез # Фотофакт

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