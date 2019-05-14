В Минске ко II Европейским играм появится ещё 20 инфоточек

Новости Беларуси. Помогут сориентироваться в городе, расскажут, куда можно сходить и что посмотреть. Ко II Европейским играм в Минске появятся ещё 20 инфоточек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Их установят на основных туристических маршрутах. В каждом пункте будут работать волонтёры со знанием английского. Также здесь можно будет бесплатно получить карту с достопримечательностями столицы и спортивными объектами, где пройдут соревнования.