В Минске ко II Европейским играм появится ещё 20 инфоточек

Новости Беларуси. Помогут сориентироваться в городе, расскажут, куда можно сходить и что посмотреть. Ко II Европейским играм в Минске появятся ещё 20 инфоточек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Помогут сориентироваться в городе, расскажут, куда можно сходить и что посмотреть. Ко II Европейским играм в Минске появятся ещё 20 инфоточек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Их установят на основных туристических маршрутах. В каждом пункте будут работать волонтёры со знанием английского. Также здесь можно будет бесплатно получить карту с достопримечательностями столицы и спортивными объектами, где пройдут соревнования.
Пока в Минске работают только 6 инфоточек и информационный туристический центр на Революционной.
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