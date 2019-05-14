Прямой эфир

В Минске ко II Европейским играм появится ещё 20 инфоточек

14 мая 2019 19:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Помогут сориентироваться в городе, расскажут, куда можно сходить и что посмотреть. Ко II Европейским играм в Минске появятся ещё 20 инфоточек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Минске ко II Европейским играм появится ещё 20 инфоточек-1

Их установят на основных туристических маршрутах. В каждом пункте будут работать волонтёры со знанием английского. Также здесь можно будет бесплатно получить карту с достопримечательностями столицы и спортивными объектами, где пройдут соревнования.

В Минске ко II Европейским играм появится ещё 20 инфоточек-4

Пока в Минске работают только 6 инфоточек и информационный туристический центр на Революционной.

Подробнее в видеоматериале

# Европейские игры # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Белавиа» начинает летать в Мюнхен
14 мая 2019 19:04

«Белавиа» начинает летать в Мюнхен

В Беларуси построят новый выставочный центр: где будет находиться и как выглядеть
14 мая 2019 17:21

В Беларуси построят новый выставочный центр: где будет находиться и как выглядеть

Более 100 тысяч подписчиков: телеканал СТВ получил серебряную кнопку YouTube
14 мая 2019 14:12

Более 100 тысяч подписчиков: телеканал СТВ получил серебряную кнопку YouTube