Пошёл кататься на ледянке и упал в очистной колодец. Следствие восстанавливает картину гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе

Новости Беларуси. Вопиющий случай произошел на неделе в Пуховичском районе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Десятилетний мальчик с ледянками в руках отправился кататься на горку в лесной массив недалеко от дома, но так и не вернулся. Погубил ребенка неиспользуемый очистной колодец, который не был закрыт. Его глубина – почти три метра, выбраться не смог бы даже взрослый человек.

Анатолий Равлушевич, начальник Пуховичского районного отдела Следственного комитета:

В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативной группы, в том числе с помощью сотрудников МЧС, в неиспользуемом колодце очистных станций было обнаружено тело несовершеннолетнего. Поиски ребенка заняли около получаса. Обстоятельством, свидетельствующим о нахождении ребенка в колодце, явились предметы, оставленные им.