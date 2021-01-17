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Пошёл кататься на ледянке и упал в очистной колодец. Следствие восстанавливает картину гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе

17 января 2021 18:53
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Новости Беларуси. Вопиющий случай произошел на неделе в Пуховичском районе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Десятилетний мальчик с ледянками в руках отправился кататься на горку в лесной массив недалеко от дома, но так и не вернулся. Погубил ребенка неиспользуемый очистной колодец, который не был закрыт. Его глубина почти три метра, выбраться не смог бы даже взрослый человек.

Пошёл кататься на ледянке и упал в очистной колодец. Следствие восстанавливает картину гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе-1

Анатолий Равлушевич, начальник Пуховичского районного отдела Следственного комитета:
В ходе выезда на место происшествия следственно-оперативной группы, в том числе с помощью сотрудников МЧС, в неиспользуемом колодце очистных станций было обнаружено тело несовершеннолетнего. Поиски ребенка заняли около получаса. Обстоятельством, свидетельствующим о нахождении ребенка в колодце, явились предметы, оставленные им.

Пошёл кататься на ледянке и упал в очистной колодец. Следствие восстанавливает картину гибели 10-летнего мальчика в Пуховичском районе-4

Следствие сейчас восстанавливает картину событий. Можно лишь предполагать, что мальчик ступил на ненадежный лед, скрывавший толщу воды, для того, чтобы достать свалившиеся ледянки. Это к теме того, что родители обязаны знать, что собой представляет место, где проводят время их дети. А для коммунальных служб урок ценою в жизнь, как важно обеспечить безопасность каждого метра, на который могла ступить нога человека.

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# Происшествия в лесу # происшествия # Анатолий Равлушевич # Юлия Стриго # Фотофакт

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