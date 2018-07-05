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«Кукурбитацина не ощущается?»: как Шаркунова пробовала отличить пинские огурцы от других

05 июля 2018 15:50
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Новости Беларуси. Отличит ли коренная пинчанка огурцы, созревшие под полесским солнцем, от тех, что выросли в других местах?

«Накрутили волосы на сахар и пошли»: Шаркунова показала свои детские фото

«Кукурбитацина не ощущается?»: как Шаркунова пробовала отличить пинские огурцы от других-1

Необычный эксперимент провели во время праздничного канала «Беларусь навсегда».

«Кукурбитацина не ощущается?»: как Шаркунова пробовала отличить пинские огурцы от других-4

«Кукурбитацина не ощущается?»: как Шаркунова пробовала отличить пинские огурцы от других-6

Смотрите в видеоматериале.

# Проекты СТВ # Белорусские исполнители # общество # Анна Шаркунова

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