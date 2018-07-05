«Кукурбитацина не ощущается?»: как Шаркунова пробовала отличить пинские огурцы от других

Новости Беларуси. Отличит ли коренная пинчанка огурцы, созревшие под полесским солнцем, от тех, что выросли в других местах?
«Накрутили волосы на сахар и пошли»: Шаркунова показала свои детские фото
Новости Беларуси. Отличит ли коренная пинчанка огурцы, созревшие под полесским солнцем, от тех, что выросли в других местах?
«Накрутили волосы на сахар и пошли»: Шаркунова показала свои детские фото
Необычный эксперимент провели во время праздничного канала «Беларусь навсегда».
Смотрите в видеоматериале.