Игорь Петришенко: «Планируем и делаем экспорт медицинских услуг в плане оказания помощи онкобольным»

Новости Беларуси. Белорусским вузам важно увеличить экспорт образовательных услуг. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко, посещая Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Общаясь со студентами медицинского университета, затронули и многие другие темы: от вакцинации против коронавируса до развития медицины в Беларуси. В этой сфере гродненский вуз – один из ведущих в стране, а тот уровень образования, который здесь получают, котируется в мире. Это подтверждает и наличие большого количества иностранных студентов. Многие будущие врачи начинают работать на старших курсах, этому способствует пилотный для нашей страны проект «Гродненская университетская клиника».

Олег Рыбченко, студент Гродненского государственного медицинского университета:

Внимание важное, даже последняя новость о том, что из резервного фонда Президента было выделено 140 миллионов рублей на поддержку здравоохранения, это, безусловно, важно. Эта поддержка важна, ввиду того, что этот труд адский, действительно тяжелый, трудиться в красной зоне очень тяжело. Сам тоже там работал.

Николай Щекотихин, студент Гродненского государственного медицинского университета:

Интересно узнать, как молодые специалисты будут обеспечиваться рабочими местами, какие это будут условия труда, какие перспективы будут у медицинских работников.

Также Игорь Петришенко ознакомился с ходом строительства онкологического диспансера в Гродно. Это единственный областной центр, где пока нет клиники такого профиля. Но она строится, причем в соответствии с лучшими мировыми стандартами.