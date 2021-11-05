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Игорь Петришенко: «Планируем и делаем экспорт медицинских услуг в плане оказания помощи онкобольным»

05 ноября 2021 14:33
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Новости Беларуси. Белорусским вузам важно увеличить экспорт образовательных услуг. Об этом заявил вице-премьер Игорь Петришенко, посещая Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Игорь Петришенко: «Планируем и делаем экспорт медицинских услуг в плане оказания помощи онкобольным»-1

Общаясь со студентами медицинского университета, затронули и многие другие темы: от вакцинации против коронавируса до развития медицины в Беларуси. В этой сфере гродненский вуз – один из ведущих в стране, а тот уровень образования, который здесь получают, котируется в мире. Это подтверждает и наличие большого количества иностранных студентов.  Многие будущие врачи начинают работать на старших курсах, этому способствует пилотный для нашей страны проект «Гродненская университетская клиника».  

Игорь Петришенко: «Планируем и делаем экспорт медицинских услуг в плане оказания помощи онкобольным»-4

Олег Рыбченко, студент Гродненского государственного медицинского университета:  
Внимание важное, даже последняя новость о том, что из резервного фонда Президента было выделено 140 миллионов рублей на поддержку здравоохранения, это, безусловно, важно. Эта поддержка важна, ввиду того, что этот труд адский, действительно тяжелый, трудиться в красной зоне очень тяжело. Сам тоже там работал.  

Игорь Петришенко: «Планируем и делаем экспорт медицинских услуг в плане оказания помощи онкобольным»-7

Николай Щекотихин, студент Гродненского государственного медицинского университета:  
Интересно узнать, как молодые специалисты будут обеспечиваться рабочими местами, какие это будут условия труда, какие перспективы будут у медицинских работников.  

Игорь Петришенко: «Планируем и делаем экспорт медицинских услуг в плане оказания помощи онкобольным»-10

Также Игорь Петришенко ознакомился с ходом строительства онкологического диспансера в Гродно. Это единственный областной центр, где пока нет клиники такого профиля. Но она строится, причем в соответствии с лучшими мировыми стандартами.   

Игорь Петришенко: «Планируем и делаем экспорт медицинских услуг в плане оказания помощи онкобольным»-13

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:  
Вся необходимая высокотехнологичная помощь будет оказываться пациентам Гродненской области. Возможно, тоже будем осуществлять, планируем и делаем экспорт медицинских услуг в плане оказания помощи онкобольным, которые тоже будут приезжать сюда лечиться.  

Игорь Петришенко: «Планируем и делаем экспорт медицинских услуг в плане оказания помощи онкобольным»-16

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Игорь Петришенко # Олег Рыбченко # Николай Щекотихин # Фотофакт

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