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В Минске назначены новые руководители Московского и Партизанского районов

20 октября 2014 18:52
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Новости Беларуси. Сразу в двух районах Минска сменились руководители. Кадровые решения озвучили 20 октября на оперативном совещании в мэрии, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По согласованию с Президентом Республики Беларусь на должность главы администрации Московского района назначен Александр Крепак, который в течение двух лет возглавлял администрацию Партизанского района. Его место занял бывший заместитель главы администрации Партизанского района Денис Овсяников. К слову, на этом посту он почти пять лет занимался вопросами жилищной политики района.

Денис Овсяников, глава администрации Партизанского района:
Пришел на эту должность, чтобы работать на благо Партизанского района и его жителей. Мне сегодня больше необходимо вникнуть в работу промышленного сектора экономики - познакомиться с предприятиями, потому что знания, полученные по моим прямым обязанностям, не пересекались с промышленными предприятиями достаточно глубоко.

# общество # Отставки и назначения в Беларуси # Денис Овсяников

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