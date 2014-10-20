Генетический паспорт: что он может рассказать о человеке и чем помочь?

Новости Беларуси. Личный код. Более 3 тысяч белорусов уже получили генетический паспорт. Данные уникального документа помогают выявить предрасположенность заболеваниям, спланировать беременность, определить спортивные склонности и даже рассказать, откуда ваши предки.

Необычный «паспортный стол» нашел место в лаборатории генетики человека Республиканского центра геномных биотехнологий. Кстати, аналогов нашему ДНК-центру нет на просторах СНГ.

Так почему все больше белорусов приходят сюда и какие тайны способны раскрыть наши гены выясняла корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гончар, младший сотрудник Республиканского центра геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

У меня в руках новые образцы ДНК. Возможно, среди них есть образец будущего олимпийского чемпиона!

В это сложно поверить, но наш ДНК способен рассказать и не такое. Выносливость, сила, скорость – спортивная генетика позволяет не только определить физические данные человека, но выявить предрасположенность к тому или иному виду спорта. Ко всему прочему, результаты исследования позволяют минимизировать риски у состоявшихся атлетов.

Александр Гончар:

Для действующих спортсменов корректируются, составляются планы индивидуальной подготовки. Для начинающих мы по набору его генов можем посоветовать, например, хоккей или бокс, стрельба или плавание.

Кстати, таким способом ученые проанализировали 20 национальных команд Беларуси. Это более 400 спортсменов. Среди них теннисисты, марафонцы, члены олимпийской сборной по биатлону, национальной команды по хоккею и минского хоккейного клуба «Динамо».

Впрочем, обращаются в ДНК-центр и не спортивного интереса ради. Более 3 тысяч белорусов уже имеют генетические паспорта.

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Получить генетический паспорт гораздо проще, чем обычный - гражданский. Для этого нам понадобится всего лишь ватная стерильная палочка. С ее помощью мы берем слюну со внутренней стороны щеки. Биологический материал отправляем в лабораторию, там из него выделят ДНК.

Каких недугов следует опасаться и как подобрать ключ к здоровью? На эти вопросы также отвечает наука. Генетики исследуют разные типы заболеваний. Среди них как наследственные, так и те, на которые влияет и образ жизни.

Ирма Моссэ, заведующий лабораторией генетики человека Республиканского центра геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Выявляя эти риски, мы можем помочь человеку не допустить развитие этого заболевания. Еще проще с диабетом. Иногда даже у маленьких детей выявляется этот риск. Тогда родители уже с самого начала решают, что ребенка будут кормить правильно, не будут закармливать его конфетами и так далее.

Обращаются к ученым и женщины, которые не могут выносить ребенка. Ответ нередко кроится в генах, вызывающих тромбоз. После того как проблема определена, ее решают уже медики. Впрочем, частые гости в ДНК-центре и те, кто еще только планирует беременность.

Ольга Минчукова:

С мужем планируем ребенка, поэтому мы обратились в центр. Можно узнать предрасположенность к каким-то серьезным заболеваниям, можно узнать, какая генетика может возникнуть у ребенка со временем. Точно также можно узнать о своих каких-то заболеваниях.

Всего у человека около 25 тысяч генов, в Центре геномных биотехнологий анализируют 60 из них, наиболее интересных для науки.

Валентина Лемеш, директор Республиканского центра геномных биотехнологий Института генетики и цитологии НАН Беларуси:

Исследуется комплекс генов, которые могут быть связаны с ожирением. Это тоже вполне возможно. Я думаю, что у женщин это вызовет живой интерес.

Возможно, в дальнейшем белорусские генетики смогут дать еще больше ответов, по крайней мере работа в этом направлении не останавливается. Об этом говорит хотя бы тот факт, что наш центр является уникальным на просторах всего СНГ.