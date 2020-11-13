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В Минске нарушения правил парковки будут отслеживать видеофиксаторы. Где их установят?

13 ноября 2020 14:33
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Новости Беларуси. В четырех точках Минска нарушения правил парковки начнут фиксировать в автоматическом режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске нарушения правил парковки будут отслеживать видеофиксаторы. Где их установят?-1

В ГАИ озвучили адреса, по которым будет внедрена такая система: на улице Бобруйской (в районе железнодорожного вокзала), Немиге (от Романовской Слободы до проспекта Победителей), улице Энгельса и проспекте Победителей. Именно на этих участках фиксируют массовые нарушения правил.

В Минске нарушения правил парковки будут отслеживать видеофиксаторы. Где их установят?-4

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:
Данная мера призвана улучшить дорожную ситуацию в целом, увеличить пропускную способность улиц и увеличить сообщаемость общественного транспорта. Камеры будут фиксировать в автоматическом режиме нарушения правил дорожного движения в части необоснованной остановки и стоянки транспортных средств.

В Минске нарушения правил парковки будут отслеживать видеофиксаторы. Где их установят?-7

Подобная система фотофиксации впервые была внедрена в 2019 году на улице Советской, недалеко от въезда в подземный паркинг. Здесь система уже зафиксировала около 1 700 нарушений.

# ГАИ # общество # Александра Попова # Фотофакт

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