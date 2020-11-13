В Минске нарушения правил парковки будут отслеживать видеофиксаторы. Где их установят?

Новости Беларуси. В четырех точках Минска нарушения правил парковки начнут фиксировать в автоматическом режиме, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ГАИ озвучили адреса, по которым будет внедрена такая система: на улице Бобруйской (в районе железнодорожного вокзала), Немиге (от Романовской Слободы до проспекта Победителей), улице Энгельса и проспекте Победителей. Именно на этих участках фиксируют массовые нарушения правил.

Александра Попова, начальник отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома:

Данная мера призвана улучшить дорожную ситуацию в целом, увеличить пропускную способность улиц и увеличить сообщаемость общественного транспорта. Камеры будут фиксировать в автоматическом режиме нарушения правил дорожного движения в части необоснованной остановки и стоянки транспортных средств.