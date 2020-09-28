«Пускай бы шли работать». Сотрудники «Берёзовского мясоконсервного комбината» о своём отношении к забастовкам

Новости Беларуси. Ответственность – главный фактор, который перечеркнул все надежды протестующих на общенациональную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередное доказательство, что такой вид протеста в первую очередь обернется против себя и своей семьи, – в сюжете.

«Березовский мясоконсервный комбинат». Площадь территории комбината составляет свыше 20 га. Продукция востребована как отечественными, так и зарубежными потребителями.

Анжелика Иванова, главный технолог ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»:

Наше предприятие большим считается в рамках республики. Мощность нашего предприятия – 110 тонн в смену мяса (говядины и свинины). И хочу сказать, что мы постоянно на лидирующих позициях. По говядине мы занимаем первое место в республике. По колбасным изделиям наша производительная мощность – 30 тонн в смену. И консервы – 100 туб в смену мы производим. Любой вам скажет, что ввергнуть страну в хаос куда проще, чем добиться стабильности, Так же думают и сотрудники «Березовского мясоконсервного комбината».

Анжелика Иванова:

Предприятие занято, работает достаточно, социальный пакет у нас очень хороший, зарплату платят нам вовремя. Мы рады и гордимся, что работаем на «Березовском мясоконсервном комбинате».

Сергей Кучейко, старший кладовщик ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»:

Работаем, потому что хотим работать. И нужны деньги, наверное, больше. Работаем в три смены без перерывов, обрабатываем не менее 400 заявок в сутки. Забастовки нам не нужны. Сотрудникам предприятия самим есть что сказать тем, кто во весь голос требует остановить работу по всей стране.

Анжелика Иванова:

Они неправильно призывают. Мы белорусы – мирные люди. И мы живем в мирной, прекрасной стране. У нас созданы все условия для того, чтобы просто жить, работать и получать за это достойную зарплату.