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«Пускай бы шли работать». Сотрудники «Берёзовского мясоконсервного комбината» о своём отношении к забастовкам

28 сентября 2020 07:37
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Новости Беларуси. Ответственность – главный фактор, который перечеркнул все надежды протестующих на общенациональную забастовку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очередное доказательство, что такой вид протеста в первую очередь обернется против себя и своей семьи, – в сюжете.

«Пускай бы шли работать». Сотрудники «Берёзовского мясоконсервного комбината» о своём отношении к забастовкам-1

«Березовский мясоконсервный комбинат». Площадь территории комбината составляет свыше 20 га. Продукция востребована как отечественными, так и зарубежными потребителями.

«Пускай бы шли работать». Сотрудники «Берёзовского мясоконсервного комбината» о своём отношении к забастовкам-4

Анжелика Иванова, главный технолог ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»:
Наше предприятие большим считается в рамках республики. Мощность нашего предприятия – 110 тонн в смену мяса (говядины и свинины). И хочу сказать, что мы постоянно на лидирующих позициях. По говядине мы занимаем первое место в республике. По колбасным изделиям наша производительная мощность – 30 тонн в смену. И консервы – 100 туб в смену мы производим.

Любой вам скажет, что ввергнуть страну в хаос куда проще, чем добиться стабильности, Так же думают и сотрудники «Березовского мясоконсервного комбината».

«Пускай бы шли работать». Сотрудники «Берёзовского мясоконсервного комбината» о своём отношении к забастовкам-7

Анжелика Иванова:
Предприятие занято, работает достаточно, социальный пакет у нас очень хороший, зарплату платят нам вовремя. Мы рады и гордимся, что работаем на «Березовском мясоконсервном комбинате».

«Пускай бы шли работать». Сотрудники «Берёзовского мясоконсервного комбината» о своём отношении к забастовкам-10

Сергей Кучейко, старший кладовщик ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат»:
Работаем, потому что хотим работать. И нужны деньги, наверное, больше. Работаем в три смены без перерывов, обрабатываем не менее 400 заявок в сутки. Забастовки нам не нужны.

Сотрудникам предприятия самим есть что сказать тем, кто во весь голос требует остановить работу по всей стране.

«Пускай бы шли работать». Сотрудники «Берёзовского мясоконсервного комбината» о своём отношении к забастовкам-13

Анжелика Иванова:
Они неправильно призывают. Мы белорусы – мирные люди. И мы живем в мирной, прекрасной стране. У нас созданы все условия для того, чтобы просто жить, работать и получать за это достойную зарплату.

«Пускай бы шли работать». Сотрудники «Берёзовского мясоконсервного комбината» о своём отношении к забастовкам-16

Сергей Кучейко:
Я, наверное, сказал бы: пускай бы шли работать, потому что предприятия если станут, экономика уменьшится. Так что пускай люди работают, а не бастуют.

Не знаем, прислушается ли оппозиция к советам тех, кто на личном опыте знает, что такое тяжелый труд, но в одном мы уверены точно: производство нашей страны в надежных руках.

# Предприятия Беларуси # общество # Анжелика Иванова # Сергей Кучейко # Фотофакт

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