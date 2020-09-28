Прямой эфир

Форум регионов Беларуси и России стартует в формате видеоконференции

28 сентября 2020 06:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России начинает работу. Он продлится два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум регионов Беларуси и России стартует в формате видеоконференции-1

Провести мероприятия решено в режиме видеоконференции из-за сложной эпидемиологической обстановки. Такое решение принято по итогам двусторонних консультаций с учетом рекомендаций Роспотребнадзора России. Участники Форума регионов убеждены, что благодаря техническим возможностям весь необходимый уровень коммуникаций будет поддержан, поэтому содержательная, смысловая составляющая Форума не претерпит изменений. Вся программа VII Форума регионов Беларуси и России будет выполнена.

Форум регионов Беларуси и России стартует в формате видеоконференции-4

Во время него планируется заключить соглашения с пятью регионами Российской Федерации и подписать несколько десятков контрактов. По словам заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко, сумма подписанных на региональном форуме мероприятий должна составить 750 миллионов долларов.

В 2020 году на Форуме регионов планируется проработать пять основных тем: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи.

# Беларусь-Россия # общество # Анатолий Исаченко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске 28 сентября начнут отключать фонтаны
28 сентября 2020 06:29

В Минске 28 сентября начнут отключать фонтаны

Николай Щёкин: у гостей из других стран ассоциируется Беларусь с Лукашенко. Это очень хороший бренд
27 сентября 2020 22:00

Николай Щёкин: у гостей из других стран ассоциируется Беларусь с Лукашенко. Это очень хороший бренд

«Президент восхищается нашими сырами». Как в Славгородском районе развивают сырный бизнес
27 сентября 2020 20:48

«Президент восхищается нашими сырами». Как в Славгородском районе развивают сырный бизнес