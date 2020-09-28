Форум регионов Беларуси и России стартует в формате видеоконференции

Новости Беларуси. Форум регионов Беларуси и России начинает работу. Он продлится два дня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Провести мероприятия решено в режиме видеоконференции из-за сложной эпидемиологической обстановки. Такое решение принято по итогам двусторонних консультаций с учетом рекомендаций Роспотребнадзора России. Участники Форума регионов убеждены, что благодаря техническим возможностям весь необходимый уровень коммуникаций будет поддержан, поэтому содержательная, смысловая составляющая Форума не претерпит изменений. Вся программа VII Форума регионов Беларуси и России будет выполнена.

Во время него планируется заключить соглашения с пятью регионами Российской Федерации и подписать несколько десятков контрактов. По словам заместителя председателя Совета Республики Анатолия Исаченко, сумма подписанных на региональном форуме мероприятий должна составить 750 миллионов долларов.

В 2020 году на Форуме регионов планируется проработать пять основных тем: парламентское сотрудничество, совместные экономические проекты, подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, противодействие героизации нацизма, повышение активности сельской молодежи.