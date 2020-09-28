Десантник на акции «За Беларусь»: мы бежали в Витебске, чтобы показать, что мы с народом

Новости Беларуси. «За Беларусь!» Нестандартный подход к национальной акции, которая уже объединила тысячи белорусов, нашли витебские десантники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

27 сентября более 200 военных в тельняшках и голубых беретах пробежали по центральным улицам Витебска. Пятикилометровый марш-бросок десантники посвятили годам мира, процветания и стабильности в своей стране. Благополучие и спокойствие – это то, что свято ценят военнослужащие сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси, отметили участники забега. Участники акции не могли не высказать свое мнение.

Георгий Дубовик, заместитель командира взвода 103-й Витебской воздушно-десантной бригады:

Мы бежали в городе Витебске, чтобы показать, что мы с народом, что мы обеспокоены положением в стране, что нам это тоже важно, так как мы тоже граждане Республики Беларусь. И мы хотим, чтобы все эти беспорядки, массовые протесты закончились, чтобы в стране наконец-то появилась стабильность, мир и безопасность, чтобы все наладилось, как и было до всего этого.

Дмитрий Белохвостик, гвардии рядовой 103-й Витебской воздушно-десантной бригады:

Эмоции были очень положительные, и заряд такой сильный был. Абсолютно был горд за всех своих товарищей, которые рядом со мной бежали. Нам аплодировало очень много людей. Это еще больше захватывало дух. Такое чувство гордости было за свою страну.

Денис Кривенцов, заместитель командира 103-й Витебской воздушно-десантной бригады:

Независимо от профессии, вида деятельности, мы являемся гражданами Республики Беларусь. И как граждане нашей страны мы обеспокоены, что радикально настроенное меньшинство пытается различными способами, в том числе и гнусными, навязать свою точку зрения. Отдельные личности призывают нас нарушить присягу. Как граждане нашей страны, которые защищают нашу родину, сегодня, совершив марш-бросок, мы в очередной раз хотим заявить, что военнослужащие Вооруженных Сил Беларуси не отдадут, защитят, сохранят мир и спокойствие в нашем доме.